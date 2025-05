SGE Bedburg-Hau beendet Talfahrt

Drei Niederlagen in Folge, 14 Gegentore – Bezirksligist SGE Bedburg-Hau hatte seinen Anhang zuletzt arg enttäuscht. Am Sonntag gab’s vor knapp 100 Zuschauern im Hasselter IGETEC-Sportpark mit dem 0:0 gegen den Tabellenfünften Kevelaerer SV zumindest wieder ein kleines Erfolgserlebnis. Ein solches Ergebnis war fast schon zu erwarten: Für den Gastgeber war es Punkteteilung Nummer zehn, der Kevelaerer SV steht inzwischen bei elf Unentschieden.

Bedburg-Hau hat das Spiel im Griff

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Mannschaften im Mittelfeld ab. Je länger die Partie lief, desto mehr Spielanteile hatten die Hausherren. Die SGE war feldüberlegen, ließ den Ball gut in ihren Reihen laufen, kam aber nicht zu torgefährlichen Abschlüssen. Torschussversuche wurden von der Kevelaerer Abwehr entweder abgeblockt. Oder KSV-Keeper Jan Ingenpaß bereinigte die Situation. Die Gäste tauchten gelegentlich vor dem Gehäuse von SGE-Torhüter Thore Seifert auf, aber brisante Torraumszenen gab’s nicht zu sehen. Da war erkennbar, warum der Kevelaerer SV bislang lediglich 39 Saisontreffer erzielt hat. Bis zum Halbzeitpfiff des umsichtigen Schiedsrichters Angelo Kreft blieb es beim leistungsgerechten Remis in einer fairen Partie.