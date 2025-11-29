SGE Bedburg-Hau beendet die Führungskrise endgültig

Rückblick: Ralf-Peter Hölscher hatte im Herbst 2024 angekündigt, nicht mehr als Vorsitzender zu kandidieren. Ein Nachfolger ließ sich bei der Mitgliederversammlung aber nicht finden. Am Ende waren nur noch Dilek Özden als zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer Björn Mende übrig. Da Özden aber im Januar 2025 von seinem Amt zurückgetreten war und Mende seinen Abschied für den folgenden Sommer angekündigt hatte, musste bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Frühling 2025 ein neuer Vorstand gewählt werden, um den Verein irgendwie am Leben zu halten.

Vor allem junge Mitglieder übernahmen damals Verantwortung, aber der Posten des Vorsitzenden ließ sich partout nicht besetzen. Ralf-Peter Hölscher erklärte sich weiter bereit, den Verein als kommissarischer Vorsitzender zu führen. Jetzt kam es also zum lang ersehnten Durchbruch. Tim Kisters ist der neue Boss bei der SGE Bedburg-Hau.

Tim Kisters sorgt sich um Mitmach-Bereitschaft

„Mit dem neuen Vorstand möchten wir eine erfolgreiche Zukunft für unseren Verein gestalten. Wir können viel bewegen, benötigen dazu aber auch die Unterstützung der Mitglieder“, wird Kisters in einer Mitteilung der SGE zitiert. Der 40-Jährige blickt zuversichtlich in die Zukunft, sieht aber gleichzeitig auch die Herausforderungen einer sinkenden Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Verantwortung – eine Sorge, die viele Vereine umtreibt. „Wir haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass es nur gemeinschaftlich geht – auch in zuletzt schwierigen Zeiten“, so Kisters, der schon Erfahrung als Vereinsfunktionär aufweisen kann. Er hat bereits im Jugendvorstand der SGE mitgewirkt.

Zwei Posten im Vorstand bleiben unbesetzt

Allerdings lief die Mitgliederversammlung auch nicht so ganz perfekt, wie es sich alle erhofft hatten. Denn zwei Vorstandsposten konnten nicht besetzt werden. Fabian Wensing stellte sich nach acht Jahren als Fußball-Obmann nicht mehr zur Wahl. Ein Nachfolger ließ sich nicht finden. Auch ein neuer Geschäftsführer konnte nicht gewählt werden, weil es keine Kandidaten gab. Mende hatte den Posten im Sommer nach zwölf Jahren im SGE-Vorstand aufgegeben.

Immerhin: Alle weiteren Positionen im geschäftsführenden Vorstand sind nun besetzt: Lukas Kalinowski (zweiter Vorsitzender), Florian Ricken (zweiter Geschäftsführer), Patrick Linden (erster Kassierer), Jannik Winkels (zweiter Kassierer), Simon Peters (Fußball-Obmann der Alten Herren) und Tino Blenckers (Obmann Modellsportabteilung) stehen auf dem Kapitänsdeck.

Sportlich läuft es wieder gut bei der SGE Bedburg-Hau