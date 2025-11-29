SGE Bedburg-Hau beendet die Führungskrise endgültig

Die schweren Zeiten bei der SGE Bedburg-Hau dürften spätestens jetzt endlich vorbei sein. Denn nach einer gefühlten Ewigkeit hat der Verein wieder einen ordentlich gewählten Vorsitzenden. Die Amtszeit von Ralf-Peter Hölscher ist somit beendet, der seit Herbst 2024 nur noch kommissarischer Vorsitzender war.
Tim Kisters gibt ab sofort die Richtung vor. Er wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Betrachtet man die jüngere Vergangenheit des Fusionsklubs, kann das als Meilenstein gewertet werden. Denn im Verein rumorte es lange Zeit gewaltig – nicht nur sportlich, sondern vor allem im Vorstand.
Rückblick: Ralf-Peter Hölscher hatte im Herbst 2024 angekündigt, nicht mehr als Vorsitzender zu kandidieren. Ein Nachfolger ließ sich bei der Mitgliederversammlung aber nicht finden. Am Ende waren nur noch Dilek Özden als zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer Björn Mende übrig. Da Özden aber im Januar 2025 von seinem Amt zurückgetreten war und Mende seinen Abschied für den folgenden Sommer angekündigt hatte, musste bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Frühling 2025 ein neuer Vorstand gewählt werden, um den Verein irgendwie am Leben zu halten.
Vor allem junge Mitglieder übernahmen damals Verantwortung, aber der Posten des Vorsitzenden ließ sich partout nicht besetzen. Ralf-Peter Hölscher erklärte sich weiter bereit, den Verein als kommissarischer Vorsitzender zu führen. Jetzt kam es also zum lang ersehnten Durchbruch. Tim Kisters ist der neue Boss bei der SGE Bedburg-Hau.
„Mit dem neuen Vorstand möchten wir eine erfolgreiche Zukunft für unseren Verein gestalten. Wir können viel bewegen, benötigen dazu aber auch die Unterstützung der Mitglieder“, wird Kisters in einer Mitteilung der SGE zitiert. Der 40-Jährige blickt zuversichtlich in die Zukunft, sieht aber gleichzeitig auch die Herausforderungen einer sinkenden Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Verantwortung – eine Sorge, die viele Vereine umtreibt. „Wir haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass es nur gemeinschaftlich geht – auch in zuletzt schwierigen Zeiten“, so Kisters, der schon Erfahrung als Vereinsfunktionär aufweisen kann. Er hat bereits im Jugendvorstand der SGE mitgewirkt.
Allerdings lief die Mitgliederversammlung auch nicht so ganz perfekt, wie es sich alle erhofft hatten. Denn zwei Vorstandsposten konnten nicht besetzt werden. Fabian Wensing stellte sich nach acht Jahren als Fußball-Obmann nicht mehr zur Wahl. Ein Nachfolger ließ sich nicht finden. Auch ein neuer Geschäftsführer konnte nicht gewählt werden, weil es keine Kandidaten gab. Mende hatte den Posten im Sommer nach zwölf Jahren im SGE-Vorstand aufgegeben.
Immerhin: Alle weiteren Positionen im geschäftsführenden Vorstand sind nun besetzt: Lukas Kalinowski (zweiter Vorsitzender), Florian Ricken (zweiter Geschäftsführer), Patrick Linden (erster Kassierer), Jannik Winkels (zweiter Kassierer), Simon Peters (Fußball-Obmann der Alten Herren) und Tino Blenckers (Obmann Modellsportabteilung) stehen auf dem Kapitänsdeck.
Und sportlich sei der Verein nach einigen Turbulenzen im Jahr 2024 auch wieder gut aufgestellt. Neben Fußball mit der Bezirksliga-Mannschaft als Aushängeschild werden den 670 Mitgliedern auch Sportarten wie Badminton, Modellsport und Fitness (StepAerobic/BOP) angeboten. Der Nachwuchsbereich boomt mit seinen insgesamt 16 Fußball-Teams (zehn als Spielgemeinschaft mit der SV Bedburg-Hau). Der Flutlicht-Cup für Kids ist jedes Jahr ein Erfolg. In diesem Oktober haben 80 Teams am Turnier teilgenommen.
Zusammengefasst: Bei der SGE Bedburg-Hau läuft es. Die Krise ist passé, die zwei vakanten Vorstandsposten werden sich bestimmt auch noch besetzen lassen. Und der Vorstand um Tim Kisters wird sicher für viel frischen Wind sorgen, um den Klub für die Zukunft zu wappnen.