SGDK rüstet auf: Fünf Neue für die Gruppenliga von PM · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Trainer Karamatic mit Fischer (links) und die vier weiteren Zugänge Fattah, Witzel, Platte und Dogru (von links) – Foto: Pascal Fischer SGDK

Die SG Dittlofrod/Körnbach rüstet nach dem Aufstieg für die anstehende Gruppenliga-Saison auf: Insgesamt fünf Neuzugänge verstärken den Meister der Fußball-Kreisoberliga Nord in diesem Sommer und verleihen dem Kader damit mehr Breite und Qualität. Dennis Fischer, Tobias Witzel, Haysam Fattah, Ali Dogru und Adrian Platte spielen ab sofort in Rot und Schwarz.

Durch einen glücklichen Zufall im sportlichen, beruflichen wie auch privaten Bereich haben die SGDK und Dennis Fischer zueinander gefunden: Nach seinem Aus als Spielertrainer des TSV Pilgerzell hat der Defensivspezialist in Dittlofrod zugesagt und will mit seiner Erfahrung und seiner Vielseitigkeit die Hintermannschaft des Aufsteigers verstärken. Außerdem soll er als verlängerter Arm von Coach Marko Karamatic und Co-Trainer Pece Bosevski auf dem Platz die junge Truppe anführen. „Der Kontakt kam über Marko zustande – ich kenne ihn schon länger und er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen, dann kam hinzu, dass ich beruflich ab August in Bad Hersfeld unterwegs bin“, berichtet Fischer. „Wir haben uns dann zusammengesetzt und ich hatte sofort ein gutes Gefühl“. Fischer bringt nicht nur Trainer-Erfahrung aus Weyhers und Pilgerzell mit, sondern auch Gruppenliga-Erfahrung als Spieler in den Jahren zuvor. „Ich bin jetzt 35 und werde mich mit Sicherheit erstmal wieder daran gewöhnen müssen. Aber wenn ich es mir nicht zutrauen würde, wäre ich den Schritt nicht gegangen“, sagt Fischer.

Mit Tobias Witzel kehrt ein alter Bekannter zur SGDK zurück: Der junge Innenverteidiger spielte bereits in der Saison 24/25 in Dittlofrod, als er einen großen Beitrag zum Erreichen der Relegation hatte und auch im Finale einer der Torschützen war. Daraufhin entschied sich Witzel zu einer Rückkehr zum Heimatverein Blau-Weiß Großentaft, mit dem er in der abgelaufenen Saison eine hervorragende Runde in der KOL Nord spielte. Nun will Witzel die Herausforderung Gruppenliga annehmen. „Wir freuen uns riesig, dass Tobi zurückkehrt. Er war ein absoluter Wunschtransfer von uns. Der Kontakt ist nie abgerissen, und er wird unsere Mannschaft sportlich, sowie menschlich absolut bereichern“, freut sich die sportliche Leitung der SGDK und fügt hinzu: „Gleiches gilt für Haysam Fattah, der alleine durch seinen Bruder Hadir immer einen Draht zum Verein hatte und sich uns nun, nach ein paar Jahren, wieder anschließen möchte. Wir wollten uns defensiv verstärken und das ist uns hervorragend gelungen“. Fattah spielte zuletzt für den FV Horas in der Kreisoberliga Mitte.