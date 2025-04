SGDK mit starker Mentalität

Die Gastgeber sammelten sich in der Kabine nochmal, die Coaches waren früh wieder draußen und ließen die Jungs unter sich. Mit Offensivdrang kam die SGDK in die zweite Hälfte, die Entscheidung ließ aber auf sich warten, weil viele gute Angriffe erneut am letzten Ball scheiterten. Dann kam Jubel auf, als ein Jossataler Spieler vermeintlich ein Eigentor erzielte, der Schiri entschied aber auf weiterspielen (64.). Ein potenzieller Strafstoß wurde auch nicht gegeben (71.) – dann war das 3:1 aber überfällig und fiel durch Joker Jonas Dzinic. Hintenraus zielte Leo Käsmann per Schlenzer erst noch daneben, belohnte sich in der Nachspielzeit dann aber auch.