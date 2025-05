SGDK gewinnt Torfestival

Schlag auf Schlag ging es am Sonntag beim Heimspiel der SG Dittlofrod/Körnbach gegen die SG Gudegrund! Die SGDK feierte einen 5:2 (3:2)-Erfolg und bestätigte die jüngst errungene Vizemeisterschaft in der KOL Nord mit Leistung.

Wären die Teams mit dem 2:2 in die Pause gegangen, wäre das Spiel womöglich anders verlaufen, doch dann zog die abermalige Führung dem Gegner den Stecker: Levin Baumgarts Geniestreich kurz vor der Halbzeitpause kam zur allerbesten Zeit, er verwandelte einen Freistoß – leicht abgefälscht – ins lange Eck (44.). Es folgten noch zwei Riesenchancen in der Nachspielzeit, unter anderem traf der Kapitän per Fernschuss die Unterkante der Latte, danach war Pause. Und danach war die Messe auch schon gelesen, weil die SGDK im zweiten Durchgang einen guten Angriff nach dem anderen startete und zwei davon zu Ende spielte: Leo Käsmann mit seinem zweiten Treffer und Jonas Hofmann mit seinem ersten Saisontor stellten schnell auf 5:2, dabei blieb es dann auch. Hinten zeichnete sich Cedric nochmal aus, vorne hatten dann noch die beiden Youngster Leo Hornung und Moritz Hofmann (beide 2006), die ein paar Minuten bekamen, einige gute Aktionen und hätten in der Schlussminute fast noch eins nachgelegt. Aber: Mit Tobias Witzel gab es auch wieder einen Verletzten zu beklagen – wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist!

SGDK: Cedric Hohmann; Marc Andre Lange, Lasse Mohr, Jonas Hofmann, Levin Baumgart, Tobias Witzel, Marius Biel, Leonhard Käsmann (74. Moritz Hofmann), Jonas Strube, Kevin Pachowski (62. Janik Rumpeltes), Jonas Dzinic (62. Leopold Hornung).