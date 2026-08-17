SGBM1 startet souverän in die Saison

Die SGBM hat sich die Meisterschaft zum Ziel gesetzt und da wollte man zum Auftakt gleich die Richtung vorgeben.

Von Beginn an war man spielbestimmend, brachte die dicht stehenden Hausherren aber nicht genügend in Bewegung. Beim ersten Mal, als man schnell in die Spitze spielte, gelang Rückkehrer Jamain Cermak gleich die Führung (0:1, 14. Minute). Nach der Trinkpause konnten Aislingen 2 sich dem Tor von Tom Lang etwas annähern, ohne gefährlich zu werden. Danach aber ging es den Gastgebern zu schnell und die SGBM kombinierte sich zu den Treffern 2 (Ahmad Kaedi, 37.), 3 (Christian Winkler, 41.) und 4 (Thomas Bilz, 45.)