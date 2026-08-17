SGBM1 startet souverän in die Saison

Die SGBM hat sich die Meisterschaft zum Ziel gesetzt und da wollte man zum Auftakt gleich die Richtung vorgeben.
Von Beginn an war man spielbestimmend, brachte die dicht stehenden Hausherren aber nicht genügend in Bewegung. Beim ersten Mal, als man schnell in die Spitze spielte, gelang Rückkehrer Jamain Cermak gleich die Führung (0:1, 14. Minute). Nach der Trinkpause konnten Aislingen 2 sich dem Tor von Tom Lang etwas annähern, ohne gefährlich zu werden. Danach aber ging es den Gastgebern zu schnell und die SGBM kombinierte sich zu den Treffern 2 (Ahmad Kaedi, 37.), 3 (Christian Winkler, 41.) und 4 (Thomas Bilz, 45.)
Auch nach dem Wechsel konnten die Hausherren keinen Druck ausüben. Die SGBM erhöhte durch Marco Hospodarsch (0:5, 59.). In der Folge spielte man einige Gelegenheiten für eine höhere Führung unsauber zu Ende oder vergab recht frei vor dem Tor. Joker David Bendele sorgte mit einem Doppelpack (0:6, 78. Und 0:7, 88.) für den klaren Auswärtssieg.
Damit konnte man sich gleich an die Tabellenspitze setzen. Diese gilt es im Derby bei der TSV Haunsheim zu verteidigen. (UEB)