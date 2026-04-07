SGBM1 bleibt in der Erfolgsspur

Der Kapellenberg ist schon fast traditionell kein gutes Pflaster für die SGBM, man hat aber nun gegen SV Aislingen 2 die Gelegenheit dort mal siegreich vom Platz zu gehen.
Schon von Beginn an zeigte man dies auch. Marco Hospodarsch tauchte in der 9. Minute frei vor dem Heimkeeper auf, konnte seine Chance nicht nutzen. Besser machte es wenig später David Bendele, der zur Führung traf (0:1, 14. Minute). Per Distanzschuss sorgte Benjamin Übelhör für die nächste Großchance, doch Marcus Mayer konnte ihn gerade noch parieren. Thomas Bilz baute mit einem direkt verwandelten Freistoß die Führung aus (0:2, 19.). Alexander Nusser tauchte nach einem Konter ebenfalls allein vor dem Heimtorwart auf, aber ihm sollte kein Treffer gelingen (30.). Mit 0:2 ging es in die Pause.
Nach dem Wechsel verfiel die SGBM leider wieder in alte Muster und die Fehlerquote stieg. Dadurch machte man es sich unnötig schwer und das Heimteam kam mehr ins Spiel. Zunächst aber scheiterte Marco Hospodarsch mit einem Distanzschuss am Pfosten (57.). Dann konnte Yannik Riß nach schönem Spielzug über rechts erhöhen (0:3, 63.) Nach einem schwachen Rückpass war Aaron Ehnle zur Stelle und verkürzte für das Heimteam (1:3, 66.). So kam etwas Hektik ins Spiel. Erst als Joker Kai Killgus hatte die SGBM wieder mehr Kontrolle (1:4, 79.). Damit stand am Ende ein eher glanzloser 4:1-Erfolg für die SGBM (UEB)