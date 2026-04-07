SGBM1 bleibt in der Erfolgsspur

Der Kapellenberg ist schon fast traditionell kein gutes Pflaster für die SGBM, man hat aber nun gegen SV Aislingen 2 die Gelegenheit dort mal siegreich vom Platz zu gehen.

Schon von Beginn an zeigte man dies auch. Marco Hospodarsch tauchte in der 9. Minute frei vor dem Heimkeeper auf, konnte seine Chance nicht nutzen. Besser machte es wenig später David Bendele, der zur Führung traf (0:1, 14. Minute). Per Distanzschuss sorgte Benjamin Übelhör für die nächste Großchance, doch Marcus Mayer konnte ihn gerade noch parieren. Thomas Bilz baute mit einem direkt verwandelten Freistoß die Führung aus (0:2, 19.). Alexander Nusser tauchte nach einem Konter ebenfalls allein vor dem Heimtorwart auf, aber ihm sollte kein Treffer gelingen (30.). Mit 0:2 ging es in die Pause.