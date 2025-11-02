SGBM weiter ohne Punktverlust

Die SGBM 1 konnte auch ihr zehntes Spiel gewinnen und tankt weiter Selbstvertrauen für das Spitzenspiel nächsten Sonntag.

Erneut tat man sich besonders in der ersten Halbzeit schwer. Torchancen waren insgesamt auf beiden Seiten eher Mangelware. Die Hausherren versuchten hinten kompakt zu stehen und mit langen Bällen schnell zu kontern. Der SGBM fehlte es an Tempo oder Genauigkeit im Passspiel, um durch die dichten Reihen zu kommen. Aber auch das Heimteam kam nicht wirklich gefährlich vor das Tor. Einmal aber rutschte ein langer Ball durch, doch Dirk Ruzicka kam aus dem Tritt und Maximilian Mayr konnte ihn noch stellen. Für die SGBM standen ein paar harmlose Abschlüsse auf der Habenseite. So ging es torlos in die Pause.