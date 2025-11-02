SGBM weiter ohne Punktverlust

Die SGBM 1 konnte auch ihr zehntes Spiel gewinnen und tankt weiter Selbstvertrauen für das Spitzenspiel nächsten Sonntag.
Erneut tat man sich besonders in der ersten Halbzeit schwer. Torchancen waren insgesamt auf beiden Seiten eher Mangelware. Die Hausherren versuchten hinten kompakt zu stehen und mit langen Bällen schnell zu kontern. Der SGBM fehlte es an Tempo oder Genauigkeit im Passspiel, um durch die dichten Reihen zu kommen. Aber auch das Heimteam kam nicht wirklich gefährlich vor das Tor. Einmal aber rutschte ein langer Ball durch, doch Dirk Ruzicka kam aus dem Tritt und Maximilian Mayr konnte ihn noch stellen. Für die SGBM standen ein paar harmlose Abschlüsse auf der Habenseite. So ging es torlos in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel legte die SGBM dann einen Blitzstart hin. Thomas Bilz konnte seine Farben in Führung bringen (0:1, 47. Minute). In der Folge wurde die SGBM druckvoller, es fehlte aber immer noch an der Genauigkeit. Der Gastgeber kam kaum mehr hinten raus. In der 60. sah es erst so aus, dass wieder eine Chance für die Gäste nicht genau genug zu Ende gespielt wird. Doch Christian Winkler eroberte den Ball zurück. Der Ball kam zu Alexander Nusser, der sehenswert mit der Hacke ins lange Eck traf (0:2). Die SGBM verwaltete das Ergebnis weitgehend ungefährdet und so konnte man einen weiteren Erfolg feiern.
Für nächste Woche bedarf es aber wohl eine Steigerung im Vergleich zu den letzten Wochen, da mit der SSV Peterswörth der eindeutig stärkste Gegner der Saison kommt, die sich mit einem 9:1-Erfolg gegen Altenmünster 2 warm geschossen haben. (UEB)