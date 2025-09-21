SGBM weiter in Torlaune

Den Torreigen eröffnete nach 7 Minuten Kai Killgus (1:0). In der Folge war das Spiel der SGBM etwas zerfahren. Nach Doppelpass mit Alexander Nusser erzielte Christian Winkler das 2:0 (23.). Ab da gab man den Ton an. Bei einem Freistoß, getreten von Michael Taglang war erneut Winkler recht unbedrängt zur Stelle und köpfte zum 3:0 ein (38.). Vor der Pause steuerte dann Alexander Nusser seinen ersten Treffer in diesem Spiel bei (4:0, 42.)

Nach dem Seitenwechsel konnte zuerst Pierre Teichmann im gegnerischen Strafraum den Ball stark behaupten. Seine Vorlage nutzte Alexander Nusser zum 5:0 (56.). Nach einem Fehlpass der Gäste bedankte sich erneut Nusser und erhöhte weiter (6:0, 67.). Ganz ohne Gegentor schaffte es die SGBM 1 nicht. Bei einem Abwehrversuch lenkte Benjamin Übelhör den Ball etwas unglücklich ab, dieser geriet zur Bogenlampe. Torhüter Julian Berger versuchte sich diesen zu schnappe, erwischte aber nur Gegner Roland Becherer. Den fälligen Elfmeter verwertete der gefoulte mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck zum Ehrentreffer. Danach war es wieder die SGBM, die noch zwei Treffer nachlegte. Zuerst traf Kai Killgus nach herrlichem Steilpass von Pierre Teichmann (7:0, 85.), ehe Alexander Nusser mit seinem bereits 11. Saisontreffer einen Freistoß zum 8:1-Endstand zirkelte.