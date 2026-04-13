SGBM setzt Siegesserie fort

Mit der TG Lauingen 2 war eine Mannschaft zu Gast, die versprach es der SGBM schwerer zu machen als die vorherigen in der Rückrunde.

Die SGBM war von Beginn an auf Betriebstemperatur, aber auch die Kreisligareserve zeigte besonders offensiv ihr Potential. Die erste dicke Chance hatten die Hausherren, doch Marco Hospodarsch schaffte es nicht den Ball einzuschieben. Danach hatten die Gäste eine erste Gelegenheit, doch Torwart Julian Berger war auf dem Posten. Marco Hospodarsch machte es nach einem schönen Spielzug mit seinem zweiten Versuch besser und traf zur verdienten Führung (1:0, 25. Minute). Mitte der ersten Hälfte war man nicht mehr so eng am Gegner dran und die Gäste kamen etwas mehr zur Entfaltung. Ein unnötig verursachter Freistoß brachte den Ausgleich durch Fatjon Gashi (1:1, 38.). Die SGBM zeigte aber direkt eine Reaktion und konnte mit einem Doppelschlag die Führung wieder herstellen. Erst beendete Alexander Nusser seine kleine Torflaute (2:1, 40.). Dann erzielte Thomas Bilz per Freistoß das 3:1 (43.).