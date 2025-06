SGBM muss bitteren Weg in die A-Klasse antreten

(CST). In einem nicht hochklassigen, aber bis zum Schluss spannenden Relegationsspiel um den Klassenverbleib in der Kreisklasse mussten die Kicker der SG Bächingen/Medlingen auf dramatische Weise erfahren, wie grausam der Fußball manchmal sein kann und unterlagen der zweiten Mannschaft des TSV Ziemetshausen nach aufopferungsvollem Kampf am Ende mit 2:3 nach Verlängerung sowie zwei erfahrene Akteure mit schweren Verletzungen. Somit müssen die Blauweißen den bitteren Gang in die A-Klasse antreten.

Bei bestem Fußballwetter sorgten die Fanlager beider Teams vor stattlicher Zuschauerkulisse in Burgau für ordentlich Stimmung auf den Rängen. Dies übertrug sich zunächst aber nicht auf das Spielfeld, wo beide Mannschaften auf überschaubarem spielerischem Niveau sichtlich bemüht waren, keinen frühen Rückstand zu kassieren. Die Blauweißen fanden nur sehr schwer ins Spiel, leisteten sich immer wieder unnötige Ballverluste und kamen gegen die sichere Deckung der Ziemetshausener kaum zu Abschlüssen. Insgesamt gehörte die erste Halbzeit klar den Akteuren aus dem südlichen Landkreis Günzburg, die immer wieder mit schnellen Kombinationen nach vorne spielten, aber letztlich auch nur zu wenigen zwingenden Chancen kamen. In der 25. Minute bediente Jonas Seibold mit einem schönen Querpass Philipp Weber, der überlegt flach zum 1:0 für den TSV einschoss. Kurz vor der Halbzeit hielt SGBM-Keeper Julian Berger sein Team mit einer starken Parade gegen Fabio Müller im Spiel.