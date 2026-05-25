SGBM löst Pflichtaufgabe

Im Vergleich zur Vorwoche legte man nicht ganz so druckvoll los und die Gäste hielten im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen. Die SGBM zeigte einzelne Kombinationen, aber in Tornähe fehlte es an Genauigkeit. Die Gäste suchten meist mit langen Bällen auf die Außen oder auf Stürmer Dirk Ruzicka, um nach vorne zu kommen. In einer Drangphase der SGBM fiel auch das Führungstor. Über links kam der Ball auf Alexander Nusser, der quer zu Thomas Bilz passte. Dieser war recht unbedrängt und haute ihn in die Maschen (1:0, 24. Minute). Die SGBM machte sich aber teils selber das Leben schwer und so wäre nach einem Ballverlust die Gäste zu ihrer ersten Großchance gekommen, doch Laurin Hospodarsch konnte den Ball wieder erkämpfen.

Nach dem Seitenwechsel war die SGBM spielbestimmend, es fehlte aber weiter an Zielstrebigkeit. Bezeichnend, dass das zweite Tor nach einer Ecke fiel. Alexander Nusser war am kurzen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle und baute die Führung aus (2:0, 64.). Dies zeigte etwas Wirkung bei den Gästen. Danach spielte man es routiniert runter. Kai Killgus konnte dann erneut als Joker glänzen und traf zum 3:0-Endstand (74.).