SGBM holt Herbstmeisterschaft

Der Beginn sollte beinah ein Fehlstart werden, als der Gastgeber plötzlich völlig frei vor Julian Berger auftauchte, der Torschuss aber zum Glück deutlich vorbeiging. In der Folge wurde die SGBM immer tonangebender, konnte daraus aber wenig Kapital schlagen, auch weil Unterbechingen in der Abwehr dicht stand. Ein Schuss von Thomas Bilz aus der zweiten Reihe war noch die beste Möglichkeit. Kurz vor der Pause aber schlug Alexander Nusser nach schönem Spielzug über rechts zu und brachte seine Farben in Führung (0:1, 40. Minute)

Nach dem Seitenwechsel hatte der frisch eingewechselte Marco Hospodarsch mit einem Distanzschuss die nächste große Chance, scheiterte aber an Torwart Carsten Wörner. In der Folge tat sich die SGBM auf dem schwierigen Geläuf zunehmend schwerer. Ein weiteres Mal aus der Ferne versuchte es Michael Taglang, auch diesmal konnte ihr Keeper das Heimteam vor einem höheren Rückstand bewahren. In der Schlussphase warfen die Hausherren noch mal alles nach vorne und drückten die SGBM in ihre Hälfte, ohne aber wirklich für Torgefahr zu sorgen. Somit stand am Ende ein knapper 1:0- Erfolg und man konnte damit die Herbstmeisterschaft feiern. (UEB)