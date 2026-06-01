SGBM feiert gelungenen Saisonabschluss

– Foto: Marina Karsten

Die SGBM wollte sich zum Saisonabschluss nochmal mit einem Sieg vor heimischem Publikum für das Relegationsspiel einstimmen. Die Gäste aus Unterbechingen wollten mit einem Sieg den dritten Platz absichern.

Die SGBM ließ sich von einigen personellen Änderungen nicht beirren und zeigte eine konzentrierte Leistung. Nach Vorarbeit von Kai Killgus konnte Alexander Nusser die Führung erzielen (1:0, 17. Minute). Die Heimmannschaft zeigte sich weiter bissig, musste aber einen personellen Rückschlag hinnehmen, als Laurin Hospodarsch verletzt vom Platz musste (30.). Manuel Schulz erhöhte für seine Farben auf 2:0 (45.), direkt danach war Halbzeitpause.