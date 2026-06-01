SGBM feiert gelungenen Saisonabschluss

Die SGBM wollte sich zum Saisonabschluss nochmal mit einem Sieg vor heimischem Publikum für das Relegationsspiel einstimmen. Die Gäste aus Unterbechingen wollten mit einem Sieg den dritten Platz absichern.
Die SGBM ließ sich von einigen personellen Änderungen nicht beirren und zeigte eine konzentrierte Leistung. Nach Vorarbeit von Kai Killgus konnte Alexander Nusser die Führung erzielen (1:0, 17. Minute). Die Heimmannschaft zeigte sich weiter bissig, musste aber einen personellen Rückschlag hinnehmen, als Laurin Hospodarsch verletzt vom Platz musste (30.). Manuel Schulz erhöhte für seine Farben auf 2:0 (45.), direkt danach war Halbzeitpause.
Nach dem Wechsel blieb die SGBM spielbestimmend und ließ hinten wenig zu. Nach einem Konter war dann David Bendele frei vor dem Unterbechinger Tor und erhöhte auf 3:0 (63.). Beinahe dann noch das 4:0. Erneut war David Bendele mit dem Kopf zur Stelle, doch galt es wegen Abseits nicht. Kurz vor Spielende musste man unnötigerweise den Anschlusstreffer hinnehmen. Nachdem man die Gelegenheit verpasst hat den Ball zu klären konnte ihn Luca Gütinger ihn erobern und im zweiten Versuch im Tor unterbringen (3:1, 86.). Dabei blieb es. (UEB)