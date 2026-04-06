SGBM erneut mit Kantersieg

Die SGBM konnte auch das Rückspiel in Glött deutlich gegen die Kreisligareserve mit 9:1 gewinnen.

Bereits in der 2. Minute stellte man die Weichen. Nach einer Ecke konnte Glött den Ball nicht klären. Dieser landete bei Benjamin Übelhör, der aus dem Gewühl zur Führung (0:1) traf. Das gab der SGBM in der Anfangsphase aber keine Sicherheit, man hatte eine hohe Fehlpassquote. So konnten sich die Gastgeber auch in der gegnerischen Hälfte zeigen. Erneut nach einem Standard war die SGBM wieder zur Stelle. Erneut verpasste das Heimteam nach einem Freistoß den Ball zu geklärt und Fabian Greil versenkte im Nachsetzen aus der Distanz ins lange Eck (0:2, 16.). Ahmad Kaedi konnte weiter erhöhen (0:3, 31.). Dann eröffnete David Bendele seinen Torreigen mit einem Treffer ins lange Eck (0:4, 34.). Sein zweiter Treffer besorgte den 0:5-Halbzeitstand (42.).