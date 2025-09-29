SGBM besteht ersten Härtetest

– Foto: Marina Karsten

Das Spiel war deutlich enger als es das reine Ergebnis vermuten lässt. TG Lauingen 2 der erwartet erste richtige Prüfstein der Saison. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die erste Großchance hatte der Gastgeber. Nach Ballverlust von Benjamin Übelhör schaltete Lauingen schnell um und der Schuss von Torjäger Alkan Kayahan segelte nur knapp am langen Pfosten vorbei. Wenig später brachte Alexander Nusser seine Farben in Führung. Aus dem Gewühl heraus setzte er den Ball platziert ins Eck, TG monierte vergeblich ein Foulspiel davor von ihm, der Treffer zählte (0:1, 22.). Die SGBM zeigte teilweise ihr spielerisches Potenzial, es resultieren aber zu wenig Torchancen daraus. Kurz vor der Pause wurde man verletzungsbedingt zu einem Wechsel gezwungen, als es für Alexander Nusser nicht mehr weiter ging (44.). Mit 0:1-Führung wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause kam es für die SGBM doppelt bitter. Erst musste man nach Freistoß den Gegentreffer von Alkan Kayahan (1:1, 47.) hinnehmen, wenig später der nächste verletzungsbedingter Wechsel, als es für Maximilian Mayr nicht mehr weiterging (57.). In der Folge tat man sich schwer und TG Lauingen hatte mehr Kontrolle im Mittelfeld, ohne wirklich gefährlich vor das Tor zu kommen. Auf der Gegenseite blieb man durch Konter gefährlich, es fehlte aber weiter vor dem gegnerischen Tor an Genauigkeit. David Bendele, der für Alexander Nusser gekommen war, zeigte seine Torjägerfähigkeiten auch in der Ersten und konnte die Führung wieder herstellen (1:2, 69.). Auch hier diskutierten die Gastgeber wegen einem Foul im Vorfeld mit dem Schiedsrichter. Dieser blieb bei seiner Sicht der Dinge, sehr zum Frust von TG Lauingen. Das Spiel blieb eng, erst in den Schlussminuten gelangen Marco Hospodarsch (1:3, 89.) mit seinem Premierentreffer und erneut David Bendele (1:4, 90.) die Treffer zum 1:4-Endstand.