SGBM 2 gewinnt knapp gegen Tabellenletzten

Auf dem Papier und nach dem klaren Hinspielergebnis war ein klares Ergebnis für die SGBM 2 zu erwarten. Schon in den ersten Minuten der Partie wurde aber klar, dass sich die Gäste der SG Röfingen 2 nicht kampflos ergeben werden. So entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Heimtorhüter T. Lang musste des Öfteren eingreifen und hatte einmal auch die Unterstützung des Pfostens nötig. Auf der SGBM2 Seite scheiterten S. Flaitz, P. Hecht und S. Bendele aus aussichtsreichen Positionen. Beide Mannschaften hätten vor der Pause mehrfach in Führung gehen können, doch war es P. Teichmann, der einen Alleingang zum 1:0 zur Halbzeitführung verwertete (45.).

Nach der Pause versuchte die SGBM2 eine Entscheidung herbeizuführen. Doch erneut stand der gut haltende Gästekeeper den Großchancen der Heimmannschaft im Weg. So scheiterten nacheinander D. Bendele und S. Bogazköy bei Ihren Versuchen. Die SG Röfingen 2 agierte nunmehr nur noch mit weit geschlagenen Bällen und quasi aus dem Nichts erzielte A. Dita mit einem „Sonntagsschuss“ das 1:1 (73.). Die SGBM2 schüttelte sich nur kurz und erzielte im Gegenzug erneut durch P. Teichmann die 2:1 Führung (74.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste drängten auf den Ausgleich konnten aber nichts mehr Zählbares erreichen oder scheiterten an der Abwehr der SGBM 2. Mit dem Schlusspfiff scheiterte erneut S. Bogazköy freistehend vor dem Tor, trotzdem ging die Heimmannschaft nach einem zerfahrenen Spiel als Sieger vom Platz. Nächste Woche trifft die SGBM 2 auf die Mannschaft aus Neumünster, vermutlich ist dazu eine Leistungssteigerung nötig.