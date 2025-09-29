SGBM 2 bleibt weiter makellos

(MS). In einem einseitigen Fußballspiel setzte sich die SGBM 2 am Wochenende hochverdient mit 5:0 gegen die Hausherren der SG Freihalden 2 durch. Der Gast zeigte sich von Beginn an hellwach und nutzte die Schwächen des Gegners gnadenlos aus, um einen ungefährdeten Sieg einzufahren.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die SGBM 2 bereits in der 2. Minute durch P. Hecht in Führung ging. Die SG Freihalden 2 wirkte in der Defensive unsortiert und fand kaum ein Mittel, um das Spielgerät in den eigenen Reihen zu halten oder gefährliche Angriffe zu initiieren. Kurz vor der Pause, in der 36. Minute, war es erneut P. Hecht der zum 0:2-Halbzeitstand erhöhte.