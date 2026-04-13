SGB stellt Weichen für die Zukunft - Trainertrio 26/27

Die Germania aus Binsfeld hat die Weichen für die Zukunft ab kommender Saison gestellt und setzt auf eine interne Lösung.

Mit Abdu Ordu kommt ein spielender Co-Trainer frisch dazu. Das Trio wird abgerundet von Co-Trainer Tim Gehlen, der seit der Winterpause bereits Interimstrainer Markus Windrath unterstützt.

Aus Sicht der Verantwortlichen ein logischer Schritt und Folge guter Arbeit Gecici´s der letzten 2 Jahre.

Fischer: "Welo hat sich mehr als bewährt und die 2. Mannschaft voll im Griff. Das Trio macht aus unserer Sicht mehr als Sinn und passt wie die Faust aufs Auge. Wir werden viele weitere, schöne Momente bei unserer SGB zusammen verbringen. Da sind wir uns sicher. Abdu wird noch mehr als bislang schon voran gehen und eine Stütze für die Jüngeren sein."

Gecici: "Ich danke dem Verein für sein Vertrauen und bin heiß wie Frittenfett. Es wird viel aufreibende Arbeit auf uns zukommen, auf die ich mich sehr freue. Das Gesicht der Mannschaft wird sich sicherlich leicht verändern, allerdings nicht so groß wie im letzten Sommer. Der Spaß an der schönsten Nebensache der Welt soll wieder im Vordergrund stehen und Jeder für Jeden einstehen. Dafür werden wir 3 stehen! Mehr Machen, weniger Zögern. Training und Vereinsleben an 1. Stelle, der Rest kommt automatisch!"

Einige Abgänge stehen an, einige Neuzugänge stehen bereits fest und weitere Gespräche laufen (demnächst bei Fupa). Ein kleinerer Umbruch soll vollzogen werden und die Mannschaft weiterhin verjüngt werden. Genauso soll weiter das Verhältnis 1. zu 2. Mannschaft vorangetrieben werden, bei dem Gecici und Ordu nochmal tatkräftigt beteiligt sein werden.

Ordu: "Ich habe einfach wahnsinnig Bock auf die Aufgabe und möchte mit Welo und Tim für gute Stimmung, spielerisches Training, den ein oder anderen Mannschaftabend und natürlich auch die nötigen Punkte sorgen. Die Jungs kennen mich, was mir und uns entgegenkommen wird um unsere Ziele zu erreichen. Ich bin voller Vorfreude, wir werden schnellstmöglich die Kaderplanung gemeinsam mit Jabba und Holger abschließen um uns dann in Ruhe mit der schwierigen, nächsten Saison in der Kreisliga B zu beschäftigen."

Jablonka: "Wir werden auch kommende Saison wieder einen starken Kader mit jungen, interessanten Spielern gepaart mit erfahrenen Spielern stellen. Leider hielt uns das Verletzungspech diese Saison ein wenig die Stange, so dass unser Ziel Top 5 leicht in die Ferne gerückt ist, was allerdings weiterhin noch möglich ist. Wir werden in der kommenden, harten Saison mit der Quotiententabelle absolut konkurrenzfähig sein und mit breiter Brust Richtung Klassenerhalt streben."

Wir wünschen den Dreien viel Erfolg in Schwarz/Gold und stehen als Verein zu 100% hinter unserem neuen Trio ab Juli.

Bis dahin gilt unsere volle Unterstützung der aktuellen Saison und Interimstrainer Markus Windrath! #NurdieSGB

Sportliche Leitung

Germania Binsfeld 1948 e.V.