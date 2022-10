– Foto: Timo Babic

SGAMG ist neuer Spitzenreiter Teaser KLA ALSFELD: +++ Führungswechsel in der Fußball-Kreisliga A: Appenrod/Maulbach/Gemünden reicht ein 2:2 bei Rüddingshausen/L. zum Gipfelsturm. Auch die zweite Abendpartie endet unentschieden +++

ALSFELD - Erstmals in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga A Alsfeld ließ sich die SG Schwalmtal (4.) auf eine Punkteteilung ein und kam am Freitagabend nicht über ein 1:1 gegen die FSG Ober-Homen/Ruppertenrod/Ulrichstein hinaus. Parallel brachte auch das Duell zwischen der SG Rüddingshausen/Londorf (8.) und dem Rangzweiten SG Appenrod/Maulbach/Gemünden, die nichtsdestotrotz im neunten Folgespiel ohne Niederlage bleibt, keinen Sieger hervor (2:2). Das reichte der SGAMG aber zum Sprung an die Tabellenspitze.