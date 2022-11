SGAMG-Derby verlegt KLA ALSFELD: +++ Das für Freitagabend geplante Kreis-Derby der Fußball-Kreisliga A Alsfeld zwischen der SG Appenrod/Maulbach/Gemünden gegen die SG Schwalmtal wurde verlegt +++

ALSFELD - Das für Freitagabend geplante Kreis-Derby der Fußball-Kreisliga A Alsfeld zwischen der SG Appenrod/Maulbach/Gemünden gegen die SG Schwalmtal wurde verlegt. Neuer Spieltermin: Mittwoch, 23. November, 19.30 Uhr in Nieder-Gemünden. Bereits heute rollt in der A-Liga wieder der Ball: Tabellenführer Reiskirchen/B/S erwartet um 19.30 Uhr Aufsteiger Bobenhausen. Gespielt wird in Reiskirchen.