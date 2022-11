SGAES will sich oben festsetzen

Niklas Gonder (rotes Trikot), hier beim Spiel gegen Burkhardsfelden, will mit der SGAES am Sonntag den nächsten Sieg feifahren. (© Luca Raab)

ALSFELD - Nach dem wichtigen und überzeugenden 3:1-Erfolg im Top-Duell gegen die TSG Leihgestern, wartet auf die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod am Sonntag bereits der nächste Auftritt in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd. Diesmal empfangen die Vogelsberger den Tabellenzwölften SG Treis/Allendorf. Gespielt wird um 14.30 Uhr in Altenburg.