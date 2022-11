Du wirst automatisch weitergeleitet...

Nach zwei Niederlagen in Serie will die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod zurück in die Erfolgsspur. Am Abend geht es in Eudorf gegen Leihgestern. Hier Claudio Pinheiro da Cruz im Duell gegen Burkhardsfelden in Altenburg. (© Luca Raab:)

SGAES will mit Sieg "oben" dranbleiben Teaser KOL GI SÜD: +++ Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod spielt am Mittwochabend gegen Leihgestern. Nur mit einem Sieg bleibt die Fink-Elf in der Fußball-Kreisoberliga in der Spitzengruppe +++ ALSFELD - Nach der 1:3-Niederlage bei der SG Obbornhofen/Bellersheim ist die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod in den nächsten Tagen noch zweimal in der Fußball-Kreisoberliga Süd gefragt. Am Sonntag (14:30 Uhr) empfängt die Elf um Trainer Steffen Fink die SG Treis/Allendorf (12.), zunächst einmal kommt es aber am Mittwochabend (20 Uhr) auf dem Rasenplatz in Eudorf zum Spitzenspiel gegen den Rangfünften und direkten Tabellennachbarn TSG Leihgestern. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner Oberhessische Zeitung (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.