SGAES peilt den nächsten Heimsieg an

Altenburg/Eudorf/Schwabenrod gegen Burkhardsfelden - da gab es in der Vergangenheit oft Grund zum Jubeln für die Dreier-SG. Doch vor dem sonntäglichen Duell in Altenburg plagen Trainer Steffen Fink einige Personalprobleme. Hier eine Szuene aus einem früheren Duell mit SGAES-Mittelfeldmann Niklas Gonder. Archivfoto: Luca Raab:

ALSFELD - Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod surft in diesen Tagen auf einer Erfolgswelle in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd, was ihr im Klassement einen starken dritten Rang beschert hat. Dabei haben die Alsfelder sogar noch weniger Partien absolviert als die umliegende Konkurrenz in der Tabelle. Weiter geht es für die Fink-Elf am Sonntag, wenn in Altenburg die Sportfreunde Burkhardsfelden (10.) zu Gast sein werden.