SGAES muss nach Birklar

ALSFELD - Findet die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod am Sonntag die richtige Antwort auf den bitteren 1:3-Patzer gegen die SG Treis/Allendorf am zurückliegenden Wochenende? Ganz einfach dürfte es für die Dreier-SG (4.) nicht werden, die Reise in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd führt diesmal zum unmittelbaren Tabellennachbarn SG Birklar (5.).