SGAES: Lieblich verletzt, Feldspieler im Tor

Felix Allendorf (r.), hier als Feldspieler im Kreisderby gegen Homberg/Ober-Ofleiden, glänzte beim SGAES-Gastspiel in Wettenberg als Torhüter. Archivfoto: Luca Raab

ALSFELD - In einem hochklassigen Kreisoberliga-Duell trennten sich die FSG Wettenberg und die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod 2:2 (2:2). Die Gäste bleiben somit im dritten Spiel in Folge ungeschlagen und sicherten sich den nächsten Zähler im oberen Tabellenabschnitt. "Das war ein Top-Kreisoberliga-Spiel mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten - und mit einem gerechten Ergebnis", bilanzierte SGAES-Abteilungsleiter Bernd Kirchhof, der ferner eine wichtige Rahmenbedingung seiner Farben hervorhob: Die Vogelsberger waren nämlich ohne etatmäßigen Keeper in den Gießener Landkreis gefahren, da sich Stammtorhüter Jonathan Liebich, der voraussichtlich länger ausfallen dürfte, kurzfristig eine Verletzung (Sehnenanriss) zugezogen hatte und SG-Ersatzkeeper Tobias Leiser mit Fieber das Bett hüten musste.