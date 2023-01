Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod II hat das Hallenmasters der Reserven gewonnen. Foto: Krämer (© EXT)

SGAES II holt ersten Titel des Jahres 2023 HALLE: +++ Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod II hat das Alsfelder Sparkassen-Hallenmasters der Fußball-Reserven gewonnen. Das Finale gegen Bobenhausen II war ein echter Krimi +++

Alsfeld. Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod II ist Alsfelds Fußball-Hallenmasterssieger bei den Reserven. Das Team von Trainer Mathias Stein, zugleich auch aktueller Tabellenführer der Kreisliga B Alsfeld in der regulären Meisterschaftsrunde, setzte sich in einem packenden Finale allerdings erst nach Sechsmeterschießen durch. Gegen den SV Bobenhausen hieß es nach regulärer Spielzeit 1:1, im Sechsmeterschießen hatte dann die Dreier-SG das nötige Quäntchen Glück. „Über das gesamte Turnier gesehen war die SGAES aber schon durchaus der verdiente Sieger“, so Kreisjugendfußballwart Peter Wiederhold, der am Freitagabend für den verhinderten Peter Kraus die Turnierleitung übernommen hatte. Rang drei sicherte sich die FSG Homberg/Ober-Ofleiden II, die sich im „kleinen Finale“ glücklich mit 1:0 gegen die dritte Vertretung der SGAES durchsetzte. Schließlich traf der starke C-Ligist dabei gleich zweimal nur das Aluminium.

Das Endturnier bot dank vieler ausgeglichenen Partien jede Menge Spannung und dies bereits in der Gruppenphase. Und auch die Zuschauerresonanz konnte sich mit 313 zahlenden Besuchern einmal mehr sehen lassen. „Zudem waren die Spiele überaus fair. Es gab kaum Fouls, das Endspiel ging sogar ohne ein einziges Foulspiel über die Bühne. In allen Partien gab es eine Rote Karte – und die resultierte aus einer Torverhinderungsaktion heraus“, bilanzierte Wiederhold hocherfreut. Bereits die Vorrundenspiele hatten es in sich, wobei in Gruppe A Mitfavorit FSG Vogelsberg II sich selbst ein Bein stellte. Denn der A-Ligist aus dem Nachbarkreis Lauterbach/Hünfeld hatte einen nicht spielberechtigten Akteur aufgeboten, der bereits zu viele Spiele in der ersten Mannschaft absolviert hatte. Die Folge: Alle Spiele der Vogelsberger wurden mit 0:3 für den jeweiligen Gegner gewertet. Den Gruppensieg sicherte sich der spätere Gesamtgewinner Altenburg/Eudorf/Schwabenrod II, der mit einem 2:0-Auftakterfolg gegen Leusel II bereits die Weichen Richtung Halbfinale gestellt hatte. Erst im letzten Gruppenspiel fiel die Entscheidung im Rennen um Rang zwei: Hier reichte Homberg/Ober-Ofleiden II ein 1:1 gegen Leusel II, um sich knapp vor den Grün-Weißen zu behaupten. Bemerkenswert bei der FSG: Diese war mit dem kleinsten Kader von gerade einmal sechs Akteuren angetreten, zeigte aber großen Einsatz und kam daher bis ins Halbfinale.