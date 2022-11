Alles im Griff hat die SGAES beim sicheren Derbysieg in Homberg. Hier lassen Till Braun (links) und Daniel Lerch Hombergs Onur Yildirim ins Leere laufen. (© Luca Raab)

SGAES gewinnt das Derby 4:1 Teaser KOL GI SÜD: +++ Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod bleibt bestes Kreis-Team in der Fußball-Kreisoberliga. Die Fink-Elf gewinnt das Dreby bei Homberg/Ober-Ofleiden klar mit 4:1 +++

HOMBERG/ALSFELD - Das mit Spannung erwartete Vogelsberg-Derby in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd fand am Sonntagnachmittag einen klaren Sieger: Die zuletzt mit schwankenden Leistungen tourende SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod setzte sich bei der in den vergangenen Wochen stark aufgelegten FSG Homberg/Ober-Ofleiden klar und verdient mit 4:1 durch und wahrt somit den Anschluss an Rang zwei.