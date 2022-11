Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod bangt noch um den Einsatz von Torjäger Maximilian Bornmann. (© Luca Raab)

SGAES bangt um Schlüsselspieler Teaser KOL GI SÜD: +++ Die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod will nach zwei Niederlagen in der Fußball-Kreisoberliga zurück in die Erfolgsspur. Doch der Gegner hat es in sich: der Rangzweite Lang-Göns +++

ALSFELD - Nach zwei Niederlagen in Folge in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd hat die SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod etwas die Tuchfühlung zum Aufstiegsrelegationsrang verloren. Das könnte sich freilich ganz schnell wieder ändern, sollten die Fink-Schützlinge (5.) am Samstagnachmittag den Rangzweiten TSV Lang-Göns in die Schranken weisen. Einfach wird diese Aufgabe für die Fink-Elf allerdings nicht zu lösen sein. Spielbeginn ist um 14 Uhr, gespielt wird in Altenburg.