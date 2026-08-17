SG Zimmern setzt ein Ausrufezeichen, Hardt gewinnt 1:0 gegen Straßberg

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der erste Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern hatte es in sich: Die SG SV Zimmern / SV Horgen II feierte beim 5:1 gegen den FC Hechingen einen furiosen Einstand, während der SV Winzeln die SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 3:1 bezwang. Der FC 07 Albstadt meldete sich mit einem klaren 4:0 gegen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten zurück, noch deutlicher gewann die Spvgg 06 Trossingen mit 6:0 gegen den SV Bubsheim. Auch der SV Dotternhausen setzte beim 5:1 gegen die SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch ein Ausrufezeichen, während der FC Grosselfingen beim TSV Frommern mit 3:0 siegte. Der TSV Harthausen/Scher setzte sich knapp mit 2:1 gegen die SGM Nusplingen/Obernheim durch, und die SG FC Hardt / Lauterbach entschied das Duell mit dem TSV Straßberg 1903 durch ein Eigentor mit 1:0 für sich.

Ein Auftakt nach Maß für den Aufsteiger: Marius Helmke brachte die SG SV Zimmern / SV Horgen II in der 14. Minute in Führung, ehe Rovinson Beka für Hechingen in der 23. Minute zum 1:1 ausglich. Noch vor der Pause stellte Justin Jedig mit einem Doppelschlag in der 39. und 42. Minute auf 3:1, nach dem Wechsel erhöhten Helmke (51.) und Stefan Herner per Foulelfmeter (59.) auf 5:1. ----



Im Duell zweier Bezirksliga-Neulinge setzte sich der TSV Harthausen/Scher knapp gegen die SGM Nusplingen/Obernheim durch. Marcel Kosic brachte den Landesliga-Absteiger in der 35. Minute in Führung, Maximilian Czopiak erhöhte in der 80. Minute auf 2:0, ehe Luka Mauch nur eine Minute später für die SGM auf 2:1 verkürzte.

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Simon Gaus brachte den SV Winzeln in der 16. Minute in Führung, ehe Gruol/Erlaheim kurz vor der Pause zusätzlich Levin Junginger mit Gelb-Rot verlor (45.). Trotz Unterzahl gelang Fabio Müller per Foulelfmeter in der 70. Minute der Ausgleich, doch Manuel Sohmer traf in der 82. Minute zum 2:1 und Gaus machte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand perfekt.

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Die SG FC Hardt / Lauterbach entschied das enge Duell mit dem Vorjahreszweiten TSV Straßberg 1903 durch den einzigen Treffer des Tages für sich. Armin Hotz beförderte den Ball in der 29. Minute zum 1:0 ins eigene Tor und bescherte damit der SG einen knappen Sieg..

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Der FC 07 Albstadt erwischte vor 170 Zuschauern einen glänzenden Start: Nicolas Gil Rodriguez traf bereits in der dritten Minute zum 1:0. Nach der Pause machten Tolga Yerkabartan (50.), Fabian Letsch (62.) und Alpay Akin (90.) den klaren 4:0-Erfolg des Landesliga-Absteigers perfekt. Albstadt startet damit mit drei Punkten und ohne Gegentor.

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Die Spvgg 06 Trossingen setzte das deutlichste Ausrufezeichen des ersten Spieltags und ließ dem SV Bubsheim beim 6:0 keine Chance. Sait Hamurcu (28.) und John Hankins (39.) sorgten für die Pausenführung, Vladimir Biller (55.), Bilal Rüzgar (60.), Justin Blessing (77.) und Tijan Jallow (90.+1) schraubten das Ergebnis anschließend weiter in die Höhe.

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Marc Wissmann brachte Dotternhausen in der elften Minute in Führung, doch Adrian Stehle glich für die neue Spielgemeinschaft in der 33. Minute aus. Direkt nach der Pause traf Wissmann erneut (47.), anschließend entschieden Anes Kljajic mit einem Doppelschlag in der 68. und 70. Minute sowie Yannick Capol (82.) die Partie endgültig.

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Der FC Grosselfingen nahm zum Auftakt souverän alle drei Punkte aus Frommern mit. Mario Pflumm traf in der 13. Minute zum 0:1, Florian Buck erhöhte in der 39. Minute und Andreas Dehner setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 0:3. Grosselfingen startet damit mit drei Punkten und weißer Weste in die neue Runde





