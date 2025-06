SG Zenting / Thannberg: Ohne Legionäre, dafür mit Coach Riesinger

"Natürlich hätten wir gerne noch den ein oder anderen Spieler, der aktuell noch in anderen Vereinen aktiv ist und ursprünglich aus unseren Reihen stammt, zurückgeholt. Vielleicht klappt das ja in naher Zukunft“, erklären die Verantwortlichen der SG optimistisch.





Ein klares Zeichen setzte insbesondere der SV Zenting, der sich im Zuge der Neuausrichtung von seinen bisherigen Legionären verabschiedet hat. "Für deren Einsatz in den letzten Jahren spricht der Verein ausdrücklich seinen Dank aus. In der neuen SG wird nun bewusst auf Legionäre verzichtet – stattdessen setzt man geschlossen auf eigene Spieler und Talente aus dem Nachwuchsbereich. Diese Philosophie soll langfristig Früchte tragen und die Vereine noch enger zusammenschweißen", heißt es in der von Zentings Abteilungsleiter Franz Pfeffer verfassten Pressemitteilung.