SG Zandt I/Vilzing II – SG Chambtal 1:2 -Verletzung überschattet Spiel

In einer ereignisarmen ersten Hälfte hatten die Gäste die erste Chance durch Paul Köstlinger. Sein Schuss aus zehn Metern klärte Torwart Weber. Kurz vor der Pause, dann die erste gute Möglichkeit der Heimelf. Lutz Hastreiter bediente Benedikt Fischer, der den Ball über den herauseilenden Torwart lupfte und anschließend ins leere Tor schoss (40.). Nach dem Seitenwechsel legte Roider quer auf Nicolas Bucher, der zum 1:1-Ausgleich einnetzte (54.). Die Gäste drückten nun aufs Tempo und erspielten sich eine Reihe von guten Möglichkeiten. Während Paul Köstlinger (58.), Maximilian Panzer (59.), Daniel Engl (63.) und Christian Wittmann (67.) an Torwart Weber scheiterten, köpfte Maximilian Panzer kurz vor Schluss zum 1:2 ein (86.). Zwei Minuten vor dem Ende fiel ein Gästespieler im Laufduell so unglücklich mit dem Rücken auf den Boden, dass der Sanka gerufen werden musste und das Spiel zur Nebensache wurde. Nach 30-minütiger Unterbrechung spielten sich die 22 Spieler in den letzten zwei Minuten den Ball nur noch hin und her, eher der Schiedsrichter abpfiff. Die Gedanken und Genesungswünsche richten sich an den verletzten Spieler, dass es nichts Schlimmes ist.