SG Wohnste/Holvede/Ippensen: Thomas Löhn kehrt auf Trainerbank zurück

Thomas Löhn kehrt zurück. Der 62-Jährige übernimmt im Sommer wieder den Trainerposten bei der SG Wohnste/Holvede/Ippensen. Löhn hatte die Wohnster Fußballerinnen bereits von 2019 bis 2024 trainiert und war mit dem Team in die Landesliga aufgestiegen.
Er war ja nie ganz weg gewesen, hatte als Zuschauer in den vergangenen zwei Jahren das eine oder andere Spiel der Wohnster Fußballerinnen besucht. Nun kehrt er tatsächlich noch einmal auf die Trainerbank zurück: Thomas Löhn, derzeit noch Trainer beim TSV Holvede-Halvesbostel in der Kreisliga Harburg.
Nach dem Ausscheiden von Andreas Bannick war Löhn der Wunschkandidat des SG-Teams. Aber es war gar nicht so einfach, ihn zu überzeugen. „Wir wussten, dass Thomas nach dieser Saison seine Trainerlaufbahn beenden wollte. Wir wussten aber auch, dass er für uns vielleicht noch einmal eine Ausnahme machen würde. Also haben wir versucht, ihn zu überzeugen“, so Kapitänin Sarah Meier.
Kapitänin Meier: „Thomas war unser Wunschkandidat“
Mit Erfolg: Entscheidend war dabei ein Zusammentreffen auf dem Holveder Osterfeuer. „Da haben wir ihn noch einmal bequatscht. Am Ende haben wir ihm eine Wurstpappe in die Hand gedrückt, als eine Art Vertrag. An dem Abend hat er noch nicht direkt unterschrieben, aber dann kam bald die Zusage“, so Meier, die hinzufügt: „Thomas war immer unsere erste Option, unser Wunschkandidat. Er ist nach unseren langen gemeinsamen Jahren unser Herzenstrainer.“
Meier wird selbst in der neuen Saison – auf Wunsch von Löhn – als spielende Co-Trainerin fungieren. Auch Hermann Kunde wird weiterhin zum Trainer- und Betreuer-Team gehören.