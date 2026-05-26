SG Wohnste/Holvede/Ippensen: Thomas Löhn kehrt auf Trainerbank zurück

– Foto: Kolipost

Thomas Löhn kehrt zurück. Der 62-Jährige übernimmt im Sommer wieder den Trainerposten bei der SG Wohnste/Holvede/Ippensen. Löhn hatte die Wohnster Fußballerinnen bereits von 2019 bis 2024 trainiert und war mit dem Team in die Landesliga aufgestiegen.



Er war ja nie ganz weg gewesen, hatte als Zuschauer in den vergangenen zwei Jahren das eine oder andere Spiel der Wohnster Fußballerinnen besucht. Nun kehrt er tatsächlich noch einmal auf die Trainerbank zurück: Thomas Löhn, derzeit noch Trainer beim TSV Holvede-Halvesbostel in der Kreisliga Harburg.

Nach dem Ausscheiden von Andreas Bannick war Löhn der Wunschkandidat des SG-Teams. Aber es war gar nicht so einfach, ihn zu überzeugen. „Wir wussten, dass Thomas nach dieser Saison seine Trainerlaufbahn beenden wollte. Wir wussten aber auch, dass er für uns vielleicht noch einmal eine Ausnahme machen würde. Also haben wir versucht, ihn zu überzeugen“, so Kapitänin Sarah Meier.