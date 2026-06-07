SG Wörpetal 4. bei Niedersachsenmeisterschaften

– Foto: SG Wörpetal

Die S40 der SG Wörpetal belegte bei den Niedersachsen-Meisterschaften in Braunschweig einen hervorragenden 4. Platz. Neuer Landesmeister wurde der SV Lengede, der im Finale Güldenstern Stade bezwang.

Die SG Wörpetal ist seit einigen Jahren die dominierende Mannschaft seiner Altersklasse im Kreis Rotenburg und gehört weiterhin - und das bestätigte die Elf um Spielertrainer Matthias Gerdes auch an diesem Wochenende in Lehndorf - zu den besten S-40 Teams Niedersachsens, erreichte auch bei diesen Landesmeisterschaften das Halbfinale.

Im ersten Gruppenspiel traf die SG auf den so hoch gehandelten und stark besetzten Turnier-Gastgeber Lehndorfer TSV. Nach einem frühen Rückstand drehte der Rotenburger Vertreter durch Tore von Matthias Gerdes und Jan Sievers die Partie, gewann die Begegnung am Ende gegen einen der Meisterschaftsfavoriten mit 2:1. Es folgte ein 1:0-Erfolg gegen Bosna Sandzak aus Hannover (Torschütze Rasmus Berger) und in der letzten Vorrunden-Begegnung ein 1:1-Remis gegen den Osnabrücker SV (Tor: Thorsten Gerdes).

"Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben", so Gerdes.

Das Viertelfinale war also schon mal erreicht, und hier hieß der Gegner TSV Stellingen. Früh ging Stellingen durch ein Tor von Engin Demir in Führung. Doch auf der Gegenseite glich Wörpetal schnell durch Berger aus. Es blieb beim 1:1. Es kam zum Neunmeterschießen und hier setzte sich die SG durch Treffer von Matthias Gerdes, Benjamin Wiese, Rainer Otten, Clas Mojen und Thorsten Gerdes am Ende mit 6:5 durch.

Das Halbfinale folgte und das verlor die Spielgemeinschafft mit 0:1 gegen den SV Lengede. "Wir hatten auch einige Möglichkeiten. Aber es sollte einfach nicht sein", so Matthias Gerdes, der hinzufügte: "Kein Drama. Ich denke, wir haben auch in diesem Halbfinale eine gute Leistung gezeigt, unseren Verein und den Landkreis bei diesen Meisterschaften gut vertreten."

Das abschließende Spiel um Platz Drei gegen Vorrundengegner Osnabrücker SV wurde nur noch in Form eines Neunmeterschießens ausgetragen, das die SG verlor. Das Finale gewann anschließend der SV Lengede durch einen 4:3 (0:0)-Erfolg im Neunmeterschießen gegen den Stader Kreisvertreter VfL Güldenstern Stade.

Für Wörpetal ist die Saison übrigens noch nicht vorbei. Am nächsten Samstag findet das Kreispokal-Finale gegen die SG Byhusen/Anderlingen/Deinstedt statt und dann folgt ja auch noch Ende des Monats - genauer gesagt am 27. Juni in Tarmstedt (Anpfiff 15.30 Uhr) - das Freundschaftsspiel gegen die Werder Legenden.