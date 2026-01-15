SG Wimmer/Lintorf II startet in die Wintervorbereitung

Die zurückliegenden Wochen standen im Zeichen der Regeneration. Die Spieler konnten sich von den Belastungen der Hinrunde erholen, kleinere Verletzungen auskurieren und neue Energie sammeln. Nun beginnt eine intensive Phase, in der bis Mitte März an Fitness, Technik und Zusammenspiel gearbeitet wird. Im Fokus stehen dabei nicht nur konditionelle Aspekte, sondern auch die Weiterentwicklung des eigenen Spiels sowie die Abstimmung innerhalb des Teams. Die Mannschaft will als Einheit wachsen und sich für die anstehenden Ligaspiele optimal vorbereiten.

Früher Härtetest gegen Blasheim Den Auftakt der Testspielserie bildet bereits am Samstag, 31. Januar 2026, ein Auswärtsspiel beim BSC Blasheim II. Anstoß ist um 13:15 Uhr auf der Sportanlage Rote Mühle in Lübbecke. Dieses erste Spiel findet bewusst früh in der Vorbereitung statt und soll zeigen, was aus der Hinrunde noch abrufbar ist und wo aktuell der Leistungsstand liegt. Weitere Spiele zur Feinjustierung Am Freitag, 13. Februar 2026, geht es für die SG Wimmer/Lintorf II weiter nach Wallenhorst. Dort trifft das Team um 20:30 Uhr auf BW Hollage IV. In dieser Phase der Vorbereitung sollen vor allem Abläufe verbessert und unterschiedliche taktische Varianten getestet werden.