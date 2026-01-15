SG Wimmer/Lintorf II startet in die Wintervorbereitung

Die zurückliegenden Wochen standen im Zeichen der Regeneration. Die Spieler konnten sich von den Belastungen der Hinrunde erholen, kleinere Verletzungen auskurieren und neue Energie sammeln. Nun beginnt eine intensive Phase, in der bis Mitte März an Fitness, Technik und Zusammenspiel gearbeitet wird.
Im Fokus stehen dabei nicht nur konditionelle Aspekte, sondern auch die Weiterentwicklung des eigenen Spiels sowie die Abstimmung innerhalb des Teams. Die Mannschaft will als Einheit wachsen und sich für die anstehenden Ligaspiele optimal vorbereiten.
Früher Härtetest gegen Blasheim
Den Auftakt der Testspielserie bildet bereits am Samstag, 31. Januar 2026, ein Auswärtsspiel beim BSC Blasheim II. Anstoß ist um 13:15 Uhr auf der Sportanlage Rote Mühle in Lübbecke. Dieses erste Spiel findet bewusst früh in der Vorbereitung statt und soll zeigen, was aus der Hinrunde noch abrufbar ist und wo aktuell der Leistungsstand liegt.
Weitere Spiele zur Feinjustierung
Am Freitag, 13. Februar 2026, geht es für die SG Wimmer/Lintorf II weiter nach Wallenhorst. Dort trifft das Team um 20:30 Uhr auf BW Hollage IV. In dieser Phase der Vorbereitung sollen vor allem Abläufe verbessert und unterschiedliche taktische Varianten getestet werden.
Eine Woche später, am Sonntag, 22. Februar 2026, folgt das nächste Auswärtsspiel beim SC Velpe-Süd. Gespielt wird ab 12:30 Uhr an der Osnabrücker Straße in Westerkappeln. Auch hier steht weniger das Ergebnis als vielmehr das Sammeln von Spielpraxis und Erkenntnissen im Vordergrund.
Am Samstag, 28. Februar 2026, gastiert die SG Wimmer/Lintorf II beim VfL Kloster Oesede III. Der Anstoß erfolgt um 11:30 Uhr an der Sportanlage Zur Waldbühne in Georgsmarienhütte. In dieser Phase soll die Mannschaft bereits deutlich näher an der gewünschten Form für den Rückrundenstart sein.
Den Abschluss der Testspielserie bildet das Duell mit dem TuS Borgloh II am Samstag, 7. März 2026. Ab 16:00 Uhr wird in Hilter am Teutoburger Wald an der Schulstraße getestet, wie stabil das Team inzwischen aufgestellt ist.
Große Motivation vor der Rückrunde
Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist von Zuversicht geprägt. Die Spieler gehen hochmotiviert in die Vorbereitungswochen und wollen in jedem Training sowie in jedem Testspiel das Maximum herausholen.
Mit einem klar strukturierten Trainingsplan, mehreren anspruchsvollen Testspielen und einer geschlossenen Teamleistung möchte die SG Wimmer/Lintorf II die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde in der 2. Kreisklasse Osnabrück Staffel C legen.