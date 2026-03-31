SG Wimmer/Lintorf II feiert furioses Comeback Sechs Tore, klare Verhältnisse: Die Gäste lassen Blau-Weiß Schinkel II keine Chance von red · Heute, 10:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Gürtler

Die SG Wimmer/Lintorf II ist mit einem echten Ausrufezeichen aus der Pause zurückgekehrt. Beim Blau-Weiß Schinkel II feierte das Team einen auch in der Höhe verdienten 0:6-Auswärtssieg und zeigte sich über weite Strecken in Spiellaune.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr – und wurden sofort belohnt. Nach Ballgewinn durch Malte Schlacke schaltete die SG schnell um, Timo Schlacke vollendete bereits in der 1. Minute zur frühen Führung. Auch in der Folge blieb Wimmer/Lintorf tonangebend, setzte den Gegner früh unter Druck und zwang ihn zu Fehlern. So fiel folgerichtig das 0:2 nach rund 20 Minuten: Ein missglückter Pass des Keepers landete bei Jonas Glameyer, der eiskalt abschloss. Zwar ergaben sich durch die offensive Ausrichtung auch Räume für Schinkel, doch die Defensive der Gäste blieb aufmerksam. Weitere Chancen auf beiden Seiten änderten nichts an der verdienten Pausenführung.

Offensive Wechsel sorgen für noch mehr Durchschlagskraft Direkt nach dem Seitenwechsel zahlten sich die personellen Anpassungen aus. Nach starkem Tiefenlauf von Daniel Peters legte dieser quer auf Jonas Glameyer, der zum 0:3 einschob. Kurz darauf ein ähnliches Bild: Joel Kiehl setzte sich durch und bediente erneut Timo Schlacke, der seinen Doppelpack schnürte. Mit zunehmender Spieldauer ließ die Gegenwehr der Hausherren nach, auch wenn sich bei der SG kleinere Ungenauigkeiten einschlichen. In der Schlussphase schraubten die Gäste das Ergebnis weiter in die Höhe: Rudi Tiessen staubte nach einem Pfostentreffer per Kopf ab, ehe Tom Reim nach Vorarbeit von Daniel Peters mit seinem ersten Saisontor den 0:6-Endstand markierte.