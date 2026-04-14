SG Wildenroth/Aich entscheidet Topspiel für sich von Lukas Hintermeier · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Wilka

Bei guten äußeren Bedingungen traf die SG Isarwinkel im Spitzenspiel auf die SG Wildenroth/Aich. Die Partie begann mit hohem Druck der Gäste, die früh pressten und die Gastgeberinnen kaum zur Entfaltung kommen ließen. Bereits in der Anfangsphase hatte die SG Isarwinkel Glück, nicht in Rückstand zu geraten: Nach einer unübersichtlichen „Ping-Pong“-Situation im Strafraum landete der Ball an der Latte und konnte anschließend auf der Linie geklärt werden. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Wildenroth/Aich spielbestimmend, setzte die SG Isarwinkel immer wieder unter Druck und kam zu mehreren Abschlüssen. Offensiv gelang der SG Isarwinkel hingegen nur eine nennenswerte Torchance.

In der 12. Minute fiel schließlich das 0:1 für die Gäste, die ihre Überlegenheit auch im Ergebnis widerspiegelten. Kurz vor der Pause folgte das 0:2: Nach einem Einwurf der SG Isarwinkel schaltete Wildenroth/Aich schnell um, spielte einen tiefen Ball über die rechte Seite, während die Defensive unsortiert war. Die Hereingabe in den Fünfmeterraum wurde von einer einlaufenden Spielerin per Grätsche verwertet. Nach der Halbzeitpause zeigte sich ein anderes Bild. Die SG Isarwinkel kam deutlich verbessert aus der Kabine und übernahm für rund 15 Minuten klar die Kontrolle über das Spiel. In dieser Phase entwickelte sich ein regelrechtes „Powerplay“, in dem sich die Gastgeberinnen in der gegnerischen Hälfte festsetzten und Wildenroth/Aich kaum für Entlastung sorgen konnte. Zwingende Torchancen blieben jedoch aus.