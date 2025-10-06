SG Wielenbach/Pähl zeigt häßliches Auswärtsgesicht: „Irgendwas geht gerade ab“

„Irgendetwas geht gerade ab, gerade auswärts“, zeigt sich der Coach der SG ein wenig ratlos über die Launen seines Teams. Obgleich Greiner sich dem Lager der Optimisten zuschreibt und vor jedem Spiel hofft, dass „wir den Karren umstoßen“, wähnt er sich „im gleichen Fahrwasser“ wie vorige Saison. „Wir bringen einfach keine Konstanz hin“, bedauert der Coach den Wankelmut seiner Mannschaft nach der 1:2-Niederlage bei den Sportfreunden Bichl.

Die Miene von Wolfgang Greiner sprach Bände. Wieder konfrontierte ihn sein Team mit dem hässlichen Auswärtsgesicht. Vier Anläufe, aber nur ein gewonnener Zähler. So braucht die SG Wielenbach/Pähl in der Kreisklasse 3 über mögliche Aufstiegsszenarien erst gar nicht nachdenken.

Wolfgang Greiner.

Weil es anderen zum Favoritenkreis zählenden Konkurrenten, wie der SG Antdorf/Iffeldorf, nicht viel anders ergeht, kommt Greiner zu einer grundsätzlichen Erkenntnis. Mit Ausnahme des SV Raisting II könne man „würfeln, wie die Spiele ausgehen“. Oder fachgerecht ausgedrückt: „Wenn eine Mannschaft ihre Leistung nicht auf den Platz bringt, ist die andere da.“ Und das war am Sonntag der Aufsteiger aus dem Loisachtal. Vor Anpfiff mit nur einem Saisonsieg gesegnet, nutzten die Sportfreunde das launige Angebot der SG nur zu gerne.

Beim 0:1 passen weder Zuordnung noch Stellungsspiel im Laufduell. „Da schauen wir ganz schlecht aus, lassen wir uns überrumpeln“, monierte der Übungsleiter. Am Ende zögerte auch noch Tormann Michael Schwalb. Erst schritt er der Szenerie entgegen, ehe er wieder den Rückwärtsgang einlegte. „Da fehlt die letzte Überzeugung in der Aktion“, befand Greiner. Das 0:2 resultierte aus einem Gegenstoß, der zwar immer passieren kann, dennoch konsequenter verteidigt werden muss. „Aber bei uns reicht ein Haken.“

Passen grundlegende Themen nicht, tauchen alsbald die gängigen Komparsen dieser Sportart auf: Pech und Unvermögen. Zunächst verpasste die SG den Führungstreffer, weil aus fünf Metern Entfernung das leere Tor verfehlt wurde. Nicht einmal ein Strafstoß vermochte Abhilfe zu schaffen. Michael Heichele wurde im Sechzehner zu Fall gebracht. Patrick Sautter erwies sich in jüngerer Vergangenheit als sicherer Vollstrecker. Aber mit einem halbhohen Versuch in die rechte Ecke, war SF-Schlussmann Stephan Bauer nicht beizukommen. Die Gäste versuchten unermüdlich, zumindest einen Punkt zu ergattern. Zwei Standards mit Gefahrenpotenzial verpufften denkbar knapp. Erst nach dem dritten ruhenden Ball konnte Felix Sedelmayr Vollzug melden. Doch das passierte in der Schlussminute und laut Greiner „unterm Strich zu spät.“