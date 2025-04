SG WiBiKi startet Aufholjagd - Böhm bleibt Trainer

Die SG Wildenberg / Biburg / Kirchdorf (WiBiKi) wurde in der Kreisliga Donau-Laaber bereits als Fix-Absteiger abgestempelt. Magere fünf Punkte konnte das Team der Spielgemeinschaft vor der Winterpause einspielen. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger und holte das Team in vier Partien stolze zehn Zähler. Der Abstand zur Relegationszone beträgt zwar immer noch vier Punkte, dennoch lebt die Hoffnung im Lager von WiBiKi wieder. Unabhängig vom Saisonausgang bleibt Sebastian Böhm , der während der Vorrunde zum Chefanweiser befördert wurde, Trainer des Team. Für die II. und III. Mannschaft wird weiter Michael Steiger verantwortlich sein.

Abteilungsleiter André Wachter ist sich sicher, dass Böhm der richtige Mann ist, um das Wunder des Nichtabstiegs zu schaffen: "Sebastian hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sie stabilisiert. Wir sind sicher, dass er die richtige Person ist, um die Mannschaft in Zukunft erfolgreich zu machen."







Auch Sebastian Böhm sieht seine Schützlinge auf einem guten Weg. "Ich freue mich, dass die Verantwortlichen, auch nach der Negativserie im Herbst, das Vertrauen in mich gesetzt haben und wir in dieser Konstellation in die nächste Saison gehen werden. Die Ergebnisse nach der Winterpause lassen uns optimistisch auf die restlichen Begegnungen blicken. Der Glaube an den Klassenerhalt ist bei allen Beteiligten vorhanden.“

Michael Steiger übernahm im vergangenen Spätsommer die A-Klassentruppe, nachdem Sebastian Böhm in die erste Mannschaft hochgezogen wurde. Abteilungsleiter Dennis Gottschalk bezeichnete die Verpflichtung des Ex-Elsendorfers als Glücksgriff. "Wir haben mitten in der Saison einen Trainer mit Erfahrung gesucht, um unsere junge Truppe voranzubringen. Michael hat seine Sache - trotz der großen Verletzungssorgen bei der ersten Mannschaft - überragend gemacht. Wir sind uns alle einig, dass die zweite Mannschaft - bei dem, was in der Truppe steckt - noch etwas hinterherhinkt. Michael ist der richtige Mann, um das Maximum herauszuholen."

Die Verlängerung der Verträge mit Sebastian Böhm und Michael Steiger ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft der SG-Teams. "Wir wünschen beiden Trainern viel Erfolg bei ihrer Arbeit und sind überzeugt, dass damit die Weichen für eine positive Entwicklung aller Spieler gestellt sind", lassen die Verantwortlichen abschließend verlauten.