SG WiBiKi: Abstieg schnell verdaut - personelle Weichen gestellt Sebastian Böhm bleibt Trainer der Ersten, Michael Steiger des A-Klassenteams von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Sebastian Böhm (zweiter von links) und Michael Steiger (dritter von rechts) halten der SG WiBiKi die Treue – Foto: Verein

Die SG WiBiKi freut sich zu verkünden, dass die Verträge mit den Trainern Sebastian Böhm und Michael Steiger zur Saison 26/27 verlängert wurden. Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt für die Vereine, die durch Kontinuität auf den beiden Trainerpositionen die positive Entwicklung der letzten Monate fortsetzen möchte.

Sebastian Böhm, der Trainer der ersten Mannschaft, hat in einer schwierigen Phase die Führung übernommen und das Team durch eine turbulente Zeit geführt. Nach dem Abstieg in die Kreisklasse galt es, das Team neu aufzubauen und eine der Kreisklasse angepasste Spielweise zu entwickeln. Böhm ist es gelungen, die Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen und eine beeindruckende Serie von neun Siegen und zwei Unentschieden in den letzten elf Spielen vor der Winterpause zu erzielen. Damit hat mal als Rangzweiter der Kreisklasse Kelheim gute Chancen, den sofortigen Wiederaufstieg realisieren zu können.

Michael Steiger, der Trainer der zweiten Mannschaft, hat es geschafft, die junge Truppe kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Bilanz spricht für sich: Letzte Saison noch neun Punkte aus 22 Spielen, jetzt bereits 17 Punkte aus 12 Spielen. Steigers Fähigkeit, die jungen Spieler zu fördern und zu entwickeln, ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der zweiten Mannschaft und ein wichtiger Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit aller SG-Mannschaften in den kommenden Jahren.