SG Werratal verpflichtet Nico Vedder Innenverteidiger fällt vorerst verletzt aus Heute, 17:15 Uhr

Mit Nico Vedder präsentiert die SG Werratal einen Neuzugang für die laufende Saison. Der 19-jährige Innenverteidiger bringt Erfahrung aus mehreren Jugendstationen mit, muss jedoch zunächst verletzungsbedingt pausieren.

Der 19-Jährige wurde unter anderem bei der JSG Witzenhausen/Hebenshausen ausgebildet, spielte zuvor zudem für Göttingen 05 sowie den KSV Baunatal, nun wechselt er von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach zu Werratal. Als Lieblingsverein gibt Vedder Borussia Dortmund an, bei den Lieblingsspielern nennt er Cristiano Ronaldo und Virgil van Dijk.

Mit dem Wechsel zur SG Werratal verbindet der junge Verteidiger klare Ziele: Er wolle „endlich wieder zu alter Form zurückkehren, indem ich öfter spiele und dadurch mehr Praxiserfahrung sammle“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Die Integration ins Team dürfte ihm leichtfallen. Nach eigenen Angaben kennt Vedder bereits viele Spieler, mit einigen habe er früher zusammengespielt. Entsprechend positiv beschreibt er das Umfeld und seine Aufnahme in der Mannschaft.