SG Werratal verabschiedet fünf Spieler nach dem Abstieg

– Foto: SG Werratal Instagram

Nach Ablauf der Abmeldefrist stehen bei der SG Werratal mehrere Abgänge fest. Der Verein verabschiedet fünf Spieler und bedankt sich für deren Einsatz, Leidenschaft und Beitrag auf sowie neben dem Platz.

Amer Gracic schließt sich der SG Reinhardshagen an. Frederik Köhler, Guy Sarr, Niklas Rönnfeldt und Daniel Hartje wechseln zum MSV Münden. Damit verliert die SG Werratal mehrere Akteure, die in der vergangenen Zeit Teil der Mannschaft waren und den Verein sowohl sportlich als auch innerhalb des Teamgefüges geprägt haben.

Der Klub verabschiedete die Spieler mit wertschätzenden Worten. Die SG Werratal bedankte sich „von ganzem Herzen“ für den Einsatz, die Leidenschaft und den Beitrag der scheidenden Akteure. Sie seien ein wichtiger Teil der Mannschaft gewesen und hätten den Verein „auf und neben dem Platz bereichert“.

Zugleich richtete der Verein den Blick auf die Zukunft der Spieler. Für ihren weiteren sportlichen und persönlichen Weg wünschte die SG Werratal den Abgängen Gesundheit, Erfolg und viele schöne Fußballmomente. Ein Wiedersehen dürfte nicht ausgeschlossen sein, spätestens auf dem Fußballplatz könnten sich die Wege bald erneut kreuzen.

Für den Bezirksliga-Absteiger bedeutet der Abschied des Quintetts zugleich einen weiteren Schritt in der personellen Neuordnung nach der abgelaufenen Saison. Während Amer Gracic künftig für die SG Reinhardshagen aufläuft, erhält der MSV Münden mit Frederik Köhler, Guy Sarr, Niklas Rönnfeldt und Daniel Hartje gleich vier ehemalige Werratal-Spieler.