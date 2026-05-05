SG Werratal mit Neuanfang: Stefan Wilke übernimmt zur neuen Saison

– Foto: SG Werratal - Instagram

Die SG Werratal richtet den Blick nach vorn und präsentiert mit Stefan Wilke ihren neuen Cheftrainer für die Saison 2026/2027. Der Verein verfolgt mit der externen Lösung eine klare strategische Linie.

Die SG Werratal hat die zentrale Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen und mit Stefan Wilke einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Trainer wird zum 1. Juli 2026 die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen und steht damit für einen bewussten Kurswechsel innerhalb des Vereins.

In einer ausführlichen Pressemitteilung betont der Vorstand die strategische Ausrichtung hinter dieser Entscheidung. Man habe sich „klar dafür ausgesprochen, einen Trainer ‚von außen‘ zu gewinnen, der frische Impulse setzt, über Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern verfügt und zugleich eine entsprechende Trainerlizenz mitbringt“. Mit seiner B-Plus-Trainerlizenz sowie seiner bisherigen Laufbahn erfülle Wilke dieses Anforderungsprofil „in idealer Weise“.

Den Verantwortlichen zufolge waren die Gespräche im Vorfeld von großer inhaltlicher Tiefe geprägt. „In den vergangenen Wochen führte der Vorstand mehrere intensive und durchweg positive Gespräche mit dem neuen Coach“, heißt es weiter. Dabei habe Wilke nicht nur durch seine fachliche Expertise überzeugt, sondern auch durch „seine klare Spielidee und seine strukturierte Herangehensweise an Trainings- und Mannschaftsentwicklung“.

Die Vita des neuen Trainers unterstreicht diesen Eindruck. Zuletzt war Wilke als Cheftrainer bei Wacker Nordhausen tätig, nachdem er zuvor die U19 des Vereins betreut hatte. Weitere Stationen führten ihn in den Nachwuchsbereich von Eintracht Braunschweig, wo er sowohl als Co-Trainer der U17 als auch als verantwortlicher Trainer im Jugendbereich arbeitete. Darüber hinaus sammelte er Erfahrungen beim 1. SC Heiligenstadt sowie beim KSV Hessen Kassel, ebenfalls mit einem Schwerpunkt in der Ausbildung junger Spieler.

Diese Ausrichtung deckt sich mit den Zielsetzungen der SG Werratal. Der Verein möchte die Mannschaft „kontinuierlich weiterentwickeln“, wobei „insbesondere junge Spieler stärker in den Fokus rücken“ sollen. Diese sollen „gezielt gefordert und gefördert werden, um ihr Potenzial bestmöglich zu entfalten und langfristig an den Verein gebunden zu werden“.

Entsprechend klar fällt auch die Bewertung der Personalie aus: „Wir sind überzeugt, mit Stefan Wilke den richtigen Trainer für die kommenden Aufgaben gefunden zu haben. Seine Philosophie passt hervorragend zu unserem Weg“, erklärt der Vorstand.

Auch Wilke selbst sieht seiner neuen Aufgabe mit Zuversicht entgegen. Verein und Trainer „freuen sich gleichermaßen auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft“, wie es abschließend heißt. Mit der Verpflichtung verbindet die SG Werratal die Hoffnung, den eingeschlagenen Entwicklungsweg mit neuen Impulsen nachhaltig voranzutreiben.