SG Wernberg/Weihern: Ein neues Kapitel für den Verein

Im Jahr 2024 ist für die SG Wernberg/Weihern ein neues Kapitel geschrieben worden. Nach intensiven Vorbereitungen und Verhandlungen wurde der Zusammenschluss der beiden traditionsreichen Vereine FC Wernberg II und der DJK Weihern/Stein erfolgreich vollzogen. Dieser Schritt, der in der Region viel Aufsehen erregte, soll nicht nur die sportliche Zukunft des Vereins sichern, sondern auch neue Impulse in der Vereinsarbeit setzen.

Zimmermann, ein erfahrener Coach, hat die Fusion mit Bravour gemeistert und weiß, wie er die Spieler zu Höchstleistungen anspornt. „Es war nicht einfach, die beiden Vereine zusammenzuführen, aber wir haben einen klaren Fokus auf das sportliche Ziel gesetzt.“, so Zimmermann. „Es ist wichtig, dass sich jeder Spieler in der neuen Struktur wiederfindet und sich als Teil des Teams fühlt.“

Der Vorstand blickt positiv in die Zukunft

Auch der Vorstand der DJK, unter der Leitung von Florian Schmid, zeigt sich optimistisch. Schmid betont, dass der Zusammenschluss nicht nur sportlich, sondern auch in der Vereinsstruktur gut funktioniert. „Die Zusammenarbeit zwischen den beiden früheren Vereinen läuft hervorragend. Wir sind überzeugt, dass der Verein in den kommenden Jahren noch stärker wachsen wird – sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht“, so Schmid.

Neben den sportlichen Erfolgen ist es dem Vorstand auch wichtig, den Verein weiterhin in der Region zu verankern und die Gemeinschaft zu stärken. Es sind bereits erste Schritte unternommen worden, um das Vereinsleben weiter auszubauen und den Nachwuchs zu fördern.

Ausblick auf die Saison

Der Blick der SG Wernberg/Weihern ist klar nach vorne gerichtet. Die Mannschaft hat noch einige herausfordernde Spiele vor sich und wird alles daran setzen, den vierten Tabellenplatz zu verteidigen und möglicherweise sogar weiter nach oben zu klettern. Die Fusion hat dem Verein nicht nur neues Leben eingehaucht, sondern auch neue Ziele gesetzt – sowohl für die laufende Saison als auch für die langfristige Zukunft.

Mit einer stabilen Führung, einem motivierten Trainerteam und einer engagierten Mannschaft hat die SG Wernberg/Weihern gute Voraussetzungen, um sich als feste Größe im regionalen Fußball zu etablieren.

Axians OFM – Starker Partner für die SG Wernberg/Weihern und die Region

Die SG Wernberg/Weihern freut sich über neue Trainingsbälle, die von der Axians OFM in Schmidgaden zur Verfügung gestellt wurden. Diese Unterstützung trägt dazu bei, die Trainingsqualität weiter zu verbessern und optimale Bedingungen für die Spielende zu schaffen.

Die Axians OFM GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der Axians Deutschland Unternehmensgruppe, die zum globalen Markennetzwerk für ICT-Lösungen von VINCI Energies gehört. Mit langjähriger Expertise in Telekommunikationsinfrastrukturen hat sich Axians OFM als zuverlässiger Generalunternehmer im Breitbandausbau etabliert. Im Auftrag führender Netzbetreiber führen sie sämtliche Arbeiten vom Tiefbau bis zur Montage schlüsselfertig aus - unabhängig davon, ob Kupfer- oder Glasfasertechnologie zum Einsatz kommt. Ihre Kompetenz in allen gängigen FTTX-Glasfasertechnologien macht sie zu einem starken Partner für den Ausbau moderner Breitbandnetze.

Als attraktiver Arbeitgeber bietet Axians OFM spannende Karrieremöglichkeiten in einem wachsenden Markt. Derzeit werden neue Mitarbeitende gesucht, die den Ausbau des Glasfasernetzes aktiv mitgestalten möchten: https://jobs.axians.de/

Neben festen Stellen bietet Axians OFM auch vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten für junge Talente, die sich für die Telekommunikations- und IT-Branche interessieren. Zudem sind Quereinsteigende herzlich willkommen – das Unternehmen bietet gezielte Schulungen und Weiterbildungsprogramme, um auch Personen ohne spezifische Vorerfahrung erfolgreich in das Berufsfeld einzuführen.

Ein besonderes Highlight ist der „Girls and Boys Day“, der bei der Firma Axians OFM stattfindet. Diese Veranstaltung bietet jungen Menschen die Gelegenheit, das Unternehmen sowie die Berufsmöglichkeiten im Glasfaserausbau kennenzulernen. Hier erhalten sie spannende Einblicke in die Abläufe eines modernen Technologieunternehmens. Organisiert wird das Event von BU-Leiter Matthias Sambale, der sich intensiv für die Nachwuchsförderung einsetzt. Mehr Informationen dazu findet ihr hier: https://www.axians.de/events/girls-boys-day/

Bild/Text: LP