SG Welper: Seung-Man Hong macht im Winter Schluss Beim Landesligisten SG Welper hat Coach Seung-Man Hong sein Aus zur Winterpause verkündet.

Im Sommer 2019 hatte Hong das Traineramt bei der SG Welper angetreten, nachdem er zuvor drei Jahre lang beim Lokalrivalen TuS Hattingen tätig war. Nun lässt seine berufliche Situation eine Fortführung nicht mehr zu, wie er in einem ausführlichen Interview in der Lokalpresse "WAZ" erzählt.

"Vor einem Jahr habe ich meinen Job gewechselt und eine leitende Position eingenommen. Mir war vorher schon klar, dass es schwierig wird, Familie, Beruf und Hobby unter einen Hut zu bekommen. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich das einfach nicht mehr schaffe. Sportliche Gründe für meinen Abschied gibt es nicht. Mit dem aktuellen Team fühle ich mich sehr wohl und auch die Aufgabe, junge Spieler zu entwickeln reizt mich nach wie vor. Es geht aber leider nicht mehr", so Hong, dem die Entscheidung alles andere als leicht fiel.

Direkt in seiner ersten Saison schaffte der B-Plus-Lizenz-Inhaber mit einem runderneuerten Kader den "Corona-Aufstieg" als Bezirksliga-Hinrundenmeister in der damals plötzlich im März abgebrochenen Saison 2019/20. Auch in der Landesliga gehörte die SG unter Hong direkt zum gesicherten Mittelfeld.

Wie in der Vorsaison misslang aber auch dieses Mal der Saisonstart, es setzte peinliche Klatschen wie 0:7 und 1:8. "Es war schon gespenstisch, wie viele Parallelen es zum Vorjahr gab. Wieder hatten sich einige Spieler verletzt und Urlaube unglücklich geplant. Wir haben teilweise mit einer absoluten Not-Mannschaft gespielt. Da haben Spieler Positionen bekleidet, die sie gar nicht kannten. Das hat sich auch in den Ergebnissen gezeigt. Aber wir haben zuletzt gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Wichtige Spieler sind zurück und die jungen Spieler kommen in ihrem ersten Seniorenjahr immer besser zurecht. Sie haben sich schon deutlich gesteigert. Ich bin mir sicher, dass wir auch in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden", ist Hong zuversichtlich, eine sportlich intakte Mannschaft im Winter zu hinterlassen.