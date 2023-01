SG Welper: Frank Wagener kehrt auf die Trainerbank zurück Landesligist SG Welper hatte sich bei der Suche nach einem Nachfolger für den im Winter berufsbedingten ausgeschiedenen Cheftrainer Seung-Man Hong alle Zeit der Welt gelassen.

„Frank ist ein absoluter Glücksfall für uns. Er hat sogar den Fußball-Lehrer und dürfte bis in den Profibereich trainieren“, freut sich Hoffmann in der Lokalpresse "WAZ". Wagener war als Spieler in den 1990er-Jahren lange bei Kickers Emden und auch beim SC Preußen Münster in der dritthöchsten Spielklasse aktiv.

Als Coach trainierte er u. a. die SG Wattenscheid 09 und die DJK TuS Hordel. Seine letzte Station war von Anfang 2016 bis August 2017 der SV Sodingen, wo er nach einem Null-Punkte-Start nach drei Spieltagen sein Amt niedergelegte. Seitdem hatte Wagener eine Pause eingelegt und war nur von Sommer 2020 bis Ende 2021 als Teil der Sportlichen Leitung beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop in Erscheinung getreten.