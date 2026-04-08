SG Weisweil-Forchheim meldet Änderungen im Trainerteam

Li. Frank Volk Sportvorstand FC Weisweil Re. Steffen Kaufel – Foto: Benjamin Tritschler

Dem beruflich als Physiotherapeuten arbeitenden Steffen Kaufel sind die Strukturen und Abläufe der SG bestens bekannt da er hier schon verschiedene Funktionen begleitet hat. Das Trainerteam verlassen wird Jan Meßmer zur neuen Runde. Nach drei erfolgreichen Jahren endet dann seine Trainertätigkeit bei der SG.Er wird sich künftig wieder dem Jugendbereich widmen.

Die SG bedankt sich für die sehr gute geleistete Arbeit.



Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und Erfolg.