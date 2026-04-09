SG Weisweil-Forchheim meldet Änderungen im Trainerteam 26/27

Li. Frank Volk Sportvorstand FC Weisweil Re. Steffen Kaufel – Foto: Benjamin Tritschler

SG Weisweil-Forchheim meldet zur neuen Runde 26/27 Änderungen im Trainerteam.

Steffen Kaufel wird neuer Co-Trainer an der Seite von Stefan Kreutz.

Der aus Endingen stammende 51-Jährige war zuletzt auch im Trainerteam des SV Endingen tätig. Dem beruflich als Physiotherapeuten arbeitenden Steffen Kaufel sind die Strukturen und Abläufe der SG bestens bekannt da er hier schon verschiedene Funktionen begleitet hat. Das Trainerteam verlassen wird Jan Meßmer zur neuen Runde. Nach drei erfolgreichen Jahren endet dann seine Trainertätigkeit bei der SG.Er wird sich künftig wieder dem Jugendbereich widmen.

Die SG bedankt sich für die sehr gute geleistete Arbeit.



