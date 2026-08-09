SG Weinstadt siegt spät, Gaildorf gewinnt Aufsteigerduell Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags von Timo Babic · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Am Auftaktwochenende der Landesliga Württemberg, Staffel 1, standen am Sonntag zwei reguläre Begegnungen des ersten Spieltags und eine vorgezogene Partie des dritten Spieltags auf dem Programm. Aufsteiger TSV Gaildorf feierte bei SV Germania Bietigheim einen knappen Auswärtssieg, während FC Union Heilbronn bei SG Weinstadt trotz zwischenzeitlichen Ausgleichs mit 1:3 verlor. Im vorgezogenen Spiel des dritten Spieltags trennten sich TV Oeffingen und SV Leonberg/Eltingen nach wechselnden Führungen 2:2.

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Mit einer beeindruckenden Vorstellung feierte der FV Löchgau einen souveränen Heimerfolg gegen den TSV Heimerdingen 1910 und untermauerte sofort seine Ambitionen. Die Torfolge begann bereits in der Anfangsphase: Nektarios Tsouloulis erzielte in der 8. Minute das 1:0 für die Hausherren. Mouhamad Gueye legte in der 16. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht kampflos geschlagen und kamen durch Gabriel Fota in der 19. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. Ein besonderes Vorkommnis ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff, als Marco Manduzio für den FV Löchgau in der 43. Minute mit einem Foulelfmeter verschoss. Nach dem Seitenwechsel drückte die Heimelf der Partie vollends ihren Stempel auf. Alexander Götz traf in der 57. Minute zum 3:1, ehe Nektarios Tsouloulis in der 67. Minute mit dem 4:1 für klare Verhältnisse sorgte. In der Nachspielzeit drehte der Favorit noch einmal auf: Mouhamad Gueye markierte in der 90.+1 Minute das 5:1 und machte nur Augenblicke später in der 90.+2 Minute mit seinem Treffer zum 6:1-Endstand das Schützenfest perfekt.

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Eine intensiv geführte Begegnung lieferten sich die Sport-Union Neckarsulm und der VfR Heilbronn, die sich am Ende mit einem Unentschieden trennten. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie und belohnten sich im ersten Durchgang: Elias Feljauer erzielte in der 36. Minute die 1:0-Führung für die Neckarsulmer. Die Freude währte jedoch nur bis kurz vor den Halbzeitpfiff, denn Tom Marmein traf in der 45. Minute zum 1:1-Ausgleich für die Gäste. In der Schlussphase kochten die Emotionen auf dem Rasen noch einmal hoch, als Bahadir Özkan in der 90. Minute die Rote Karte für die Sport-Union Neckarsulm sah. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung zum Saisonstart. ---

Vor 150 Zuschauern trennten sich die beiden Mannschaften in einer intensiv geführten Begegnung ohne Tore mit 0:0. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden. Obwohl Ilshofen und Schwäbisch Hall den unbedingten Willen zeigten, mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten, blieb der entscheidende Treffer auf beiden Seiten aus. Am Ende stand eine torlose Punkteteilung zum Auftakt. ---

Einen gelungenen Start in die neue Spielzeit feierte der TSV Crailsheim mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die TSG Öhringen. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß: Den ersten Treffer der Partie erzielte Louis Hermann bereits in der 10. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Öhringen drängte in der Folgezeit auf den Ausgleich, doch die Crailsheimer Defensive verteidigte den knappen Vorsprung mit großer Konzentration und Leidenschaft. In der Schlussphase machte die Heimelf schließlich alles klar: Tim Messner traf in der 85. Minute zum 2:0-Endstand und besiegelte damit den ersten Dreier der Saison. ---

Das Duell zweier Aufsteiger entschied der TSV Gaildorf für sich. Vor 100 Zuschauern erzielte Tom Berger in der 36. Minute das einzige Tor des Nachmittags und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Für SV Germania Bietigheim blieb eine Antwort aus, so dass Gaildorf den knappen Vorsprung über die restliche Spielzeit behauptete. Damit gelang dem TSV Gaildorf gleich zum Einstieg in die neue Spielklasse ein Auswärtssieg. SV Germania Bietigheim musste dagegen den ersten Rückschlag hinnehmen. Schiedsrichter Nicolas Ott leitete die Partie, in der Bergers Treffer aus der ersten Hälfte am Ende den gesamten Unterschied ausmachte. ---

Die SG Weinstadt setzte sich gegen Aufsteiger FC Union Heilbronn mit 3:1 durch. Sami Demir brachte die Gastgeber in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Heilbronn fand nach der Pause zurück und glich durch Mirnis Salija in der 65. Minute zum 1:1 aus. Doch die Hoffnung des Neulings hielt nur acht Minuten. Demir schlug in der 73. Minute erneut zu und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:1. Nur sechs Minuten später erhöhte Sascha Schmalz auf 3:1 und entschied die Begegnung zugunsten der SG Weinstadt. Für FC Union Heilbronn endete der erste Landesliga-Auftritt damit trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs ohne Punkt. Schiedsrichter Sven Arnold leitete die Partie. ---

Im vorgezogenen Spiel des dritten Spieltags trennten sich der TV Oeffingen und SV Leonberg/Eltingen 2:2. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Finley Strahl in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Oeffingen drehte die Partie jedoch noch vor der Pause: Brahim Santino Renz glich in der 38. Minute aus, Haris Gudzevic stellte nur drei Minuten später auf 2:1. Doch SV Leonberg/Eltingen fand noch einmal zurück. Patrik Hofmann erzielte in der 67. Minute den Ausgleich zum 2:2, bei dem es vor 100 Zuschauern blieb. So nahmen beide Mannschaften aus der ungewöhnlich früh ausgetragenen Begegnung des dritten Spieltags einen Punkt mit. Schiedsrichter Philipp Lehmann aus Seitiingen-Oberflacht leitete das Spiel. ---

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