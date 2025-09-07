SG Weinstadt siegt in Torfestival – Löchgau dreht Partie in Oeffingen

Vor eigenem Publikum ging Rutesheim in der zweiten Halbzeit in Führung. Markus Wellert traf in der 66. Minute zum 1:0 und brachte die Gastgeber auf Kurs. Die Gäste aus Pleidelsheim, die bislang noch ohne Punkt dastehen, stemmten sich zwar gegen die Niederlage, doch in der Nachspielzeit sorgte Gianluca Crepaldi mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. Kurz zuvor gab es jedoch einen Wermutstropfen für Rutesheim: Torschütze Markus Wellert sah in der 90. Minute die Rote Karte. ---

Die Gäste aus Schorndorf feierten in Ilshofen einen wichtigen Auswärtserfolg. Vor allem Niklas Rössler war der Mann des Spiels: Mit seinem Treffer in der 49. Minute brachte er die SG Schorndorf in Führung, ehe er in der 79. Minute mit seinem zweiten Tor den 0:2-Endstand herstellte. ---

Aufsteiger Öhringen musste sich erstmals in dieser Saison mit nur einem Punkt zufriedengeben. Bereits in der 20. Minute brachte Robin Reichardt die Gäste aus Heimerdingen in Führung. Doch die Gastgeber schlugen schnell zurück: Lorik Makolli erzielte in der 39. Minute den Ausgleich. Im zweiten Durchgang gelang keiner Mannschaft mehr der entscheidende Treffer. Öhringen bleibt ungeschlagen. ---

Ein Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Crailsheim. Simon Glück eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, ehe Daniele Hüttl (37.) und Simon Schulz (42.) auf 3:0 stellten. Louis Hermann sorgte noch vor der Pause in der 45. Minute für den vierten Treffer. Auch nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber weiter: Patrik Horvath (56.) und Maurice Schmiedt (66.) erhöhten auf 6:0. Jonas Hertel erzielte in der 74. Minute den Ehrentreffer für die Gäste, bevor Daniele Hüttl in der 85. Minute mit seinem zweiten Tor den 7:1-Endstand herstellte. ---

In Schwäbisch Hall bekamen die Zuschauer ein intensives Duell zu sehen. Die Gäste aus Leonberg/Eltingen erwischten den besseren Start, als Sandro Seeber in der 18. Minute zur Führung traf. Doch nur sechs Minuten später sorgte Ousainou Danso für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen, ehe erneut Ousainou Danso in der 50. Minute zuschlug und mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1 erzielte. Schwäbisch Hall verteidigte diesen Vorsprung bis zum Schluss und feierte einen wichtigen Heimsieg. ---

Im Duell zwischen Kaisersbach und Satteldorf ging es kampfbetont zur Sache. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Omar Camara in der 56. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Doch die Freude währte nicht lange: Julian Maximilian Konrads glich in der 64. Minute aus. Die Entscheidung fiel in der 73. Minute, als Kevin Lee Justin Lütticke zum 2:1 traf. Dramatisch wurde es noch einmal in der 79. Minute, als Satteldorfs Baris Yerlikaya einen Foulelfmeter vergab. Kaisersbach rettete den knappen Vorsprung ins Ziel. ---

In Oeffingen erlebten 120 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Maldin Ymeraj brachte die Gastgeber in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Zehn Minuten später glich Furkan Yumurtaoglu für Löchgau zum 1:1 aus. Wieder war es Ymeraj, der in der 52. Minute das 2:1 erzielte und den TVO hoffen ließ. Doch Löchgau zeigte einmal mehr, warum man zu den Spitzenteams zählt. In der 65. Minute traf Ivanilson Guerra Matias zum 2:2. Als sich schon alle mit einem Remis abgefunden hatten, sorgte Peter Wiens in der 89. Minute für den 3:2-Siegtreffer. ---